Китай забрани тъгата и песимизма: Дължите глоба, ако сте нещастни

Властите в Китай започнаха строго да санкционират песимистични публикации и изявления онлайн, включително коментари като „работата е безсмислена“. Акаунти и платформи, които нарушават новите правила, вече биват блокирани, глобявани и задължавани да изтриват подобни публикации. Това отразява усилията на Китай да контролира общественото мнение и да предотврати потенциални социални вълнения, причинени от негативни настроения онлайн.

В понеделник китайският регулатор на интернет обяви двумесечна национална кампания за ограничаване на всякакво онлайн съдържание, което насърчава насилие или враждебност в обществото. Дори песимистичните коментари за забавянето на икономиката няма да бъдат пощадени. Кампанията следва неотдавнашните дисциплинарни мерки срещу големи платформи, включително приложението за къси видеоклипове Kuaishou.

Загрижеността относно негативните настроения се задълбочи през тази година, тъй като китайската икономика се бори с трудности, а безработицата сред младите хора остава наболял проблем. Администрацията, отговаряща за киберпространството на Китай, заяви, че ще проведе цялостни проверки на актуалните теми, препоръките за съдържание и секциите за коментари в социалните медийни платформи. Съдържанието, което се счита за проблематично, включва публикации, които подбуждат сблъсъци между определени групи в обществото. Инициативата ще се насочи и към проблеми като изфабрикувани информации, слухове за икономиката, изопачени разкази за инциденти и „сензационни конспиративни теории“.

Публикации, които подклаждат песимизъм и негативизъм с твърдения като „усилената работа е безполезна“ или „ученето е безполезно“, както и тези, които „преувеличават изолирани негативни случаи и налагат негативно отношение към живота“, също ще бъдат подложени на контрол, обяви регулаторният орган.

Онлайн контрол

Китай прилага строги правила за онлайн съдържанието. Макар и западните платформи също да регулират поведението на потребителите, контролът в Китай е много по-широк, мотивиран от опасения, че силните емоции, подклаждани от разгорещени онлайн дискусии, могат да дестабилизират обществото в реалния свят.

Съобщението дойде ден след като полицията в Пекин заяви, че е предприела „принудителни мерки“ срещу трима души, обвинени в разпространяване на слухове за смъртта на 37-годишния известен актьор Ю Менглонг, който е участвал в популярни китайски телевизионни сериали. Полицията заяви, че Ю „е паднал и е загинал, след като е пил“, но тези лица са изфабрикували информация и са монтирали фалшиви видеоклипове, за да привлекат вниманието, „сериозно нарушавайки обществения ред“.