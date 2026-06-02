02 юни 2026, 11:59 часа 377 прочитания 0 коментара
От 11 лева на 13,80 евро: КЗП удари ВиК оператор заради смяна на пломба на водомер

Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи имуществена санкция в размер на 20 000 евро на ВиК дружество за необосновано увеличение на цената на услугата "смяна на пломба на водомер", съобщават от дружеството. Проверката на КЗП е извършена след постъпил потребителски сигнал. Установено е, че до 31 декември 2025 г. услугата е струвала 11,00 лв., а от 1 януари 2026 г. цената е увеличена на 13,80 евро. Това представлява поскъпване със 145%.

В хода на проверката дружеството е представило данни за увеличение на разходите за труд и материали, включително за възнаграждения и използвани пломби. След анализ на представената информация, КЗП е приела, че липсват достатъчно доказателства, които реално да обосноват толкова значително поскъпване, пишат от дружеството.

Законът не забранява промяна на цените, когато тя еобоснована с обективни икономически фактори. В периода на въвеждане на еврото обаче, търговците и доставчиците на услуги имат ясно задължение да не допускат необосновано повишаване на цените. Когато се твърди, че дадено поскъпване се дължи на по-високи разходи, това следва да бъде доказано с конкретни доказателства, а не само с общи твърдения. 

КЗП продължава активния контрол върху цените и извършва проверки на всички ВиК дружества в страната за наличие на необосновано увеличение на цени.

Водомери КЗП ВиК Комисия за защита на потребителя
Ивайло Илиев Редактор
