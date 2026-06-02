"За първи път чувам нещо подобно": Вучич няма да въвежда визи за руснаците в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич отхвърли информацията за въвеждане на визов режим за гражданите на Руската федерация. „За първи път чувам за нещо подобно“, каза Вучич в предаването „Кирилица“ по TV Prva, предаде македонската медия "Вечер". Той се е обадил на председателя на парламента Ана Бърнабич, за да я попита дали има подобно искане в парламентарната процедура, което тя също е отрекла.

„Много са тези, които очакват подкрепа от Руската федерация преди изборите и се опитват да кажат най-лошото за нас по всякакъв възможен начин. Няма съмнение в това, нито ще бъде взето такова решение“, каза Вучич.

Откъде дойде информацията?

Информацията дойде във вчерашния ден от руската пропагандна медия "Известия". Тя съобщи, че Сърбия може да въведе визи за руснаците, за да изпълни критериите за присъединяване към ЕС.

Първоизточник на информацията е бил ръководителят на комисията на Народното събрание на Сърбия по въпросите на диаспората и сърбите в региона Драган Станоевич.

Според един от лидерите на дясното популистко движение „Ние сме гласът на народа“, „има заявления всичко това да стане до края на 2026 г.“, но доколкото на него му е известно това трябва да стане шест месеца преди присъединяването към ЕС.

Русия заплаши с реципрочни действия

Вчера говорителят на руския диктатор Дмитрий Песков заяви, че решението на Сърбия да премахне безвизовия режим с Русия не може да бъде едностранно, без реципрочни мерки.