Продължава да расте: Бюджетният дефицит скочи до 2,5 млрд. евро

Бюджетен дефицит от 2,5 млрд. евро на касова основа към края на май, което представлява 2 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), очаква Министерството на финансите според предварителните данни и оценки. Бюджетният дефицит към края на април възлизаше на 1,761 млрд. евро или 1,4 на сто от БВП. А към май 2025 г. бе отчетен дефицит в размер на 1,3 млрд. евро (1,1 на сто от БВП).

Консолидираната фискална програма

Приходите, помощите и даренията по Консолидираната фискална програма (КФП) към май 2026 г. се очаква да бъдат в размер на 17,3 млрд. евро, което е с 1,2 млрд. евро (7,6 на сто) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо май 2025 г. с 1,4 млрд. евро (11,1 на сто) и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 0,4 млрд. евро. Неданъчните приходи са по-ниски с 0,6 млрд. евро спрямо първите пет месеца на 2025 г. главно поради промяна на срока на вноската от превишение на приходите над разходите на БНБ от 30 април на 30 юни, както и от по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г., поради внесен междинен дивидент през 2025 г.

Още: Ще стягаме ли коланите и гарантирани ли са социалните плащания: Какво ни чака след процедурата по свръхдефицит

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2026 г. са в размер на 19,9 млрд. евро. За сравнение, разходите по КФП към май 2025 г. бяха в размер на 17,4 млрд. евро.

Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. МФ посочва причините за това: базов ефект в разходите за пенсии след тяхната индексация от 01 юли 2025 г. с 8,6 на сто, увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост, и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.05.2026 г. от централния бюджет, възлиза на 0,4 млрд. евро, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Още: Румънското правителство падна заради дефицита: България трябва да гледа със страх