Войната в Украйна:

Продължава да расте: Бюджетният дефицит скочи до 2,5 млрд. евро

02 юни 2026, 11:45 часа 498 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Продължава да расте: Бюджетният дефицит скочи до 2,5 млрд. евро

Бюджетен дефицит от 2,5 млрд. евро на касова основа към края на май, което представлява 2 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), очаква Министерството на финансите според предварителните данни и оценки. Бюджетният дефицит към края на април възлизаше на 1,761 млрд. евро или 1,4 на сто от БВП. А към май 2025 г. бе отчетен дефицит в размер на 1,3 млрд. евро (1,1 на сто от БВП). 

Консолидираната фискална програма

Приходите, помощите и даренията по Консолидираната фискална програма (КФП) към май 2026 г. се очаква да бъдат в размер на 17,3 млрд. евро, което е с 1,2 млрд. евро (7,6 на сто) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо май 2025 г. с 1,4 млрд. евро (11,1 на сто) и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 0,4 млрд. евро. Неданъчните приходи са по-ниски с 0,6 млрд. евро спрямо първите пет месеца на 2025 г. главно поради промяна на срока на вноската от превишение на приходите над разходите на БНБ от 30 април на 30 юни, както и от по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г., поради внесен междинен дивидент през 2025 г.

Още: Ще стягаме ли коланите и гарантирани ли са социалните плащания: Какво ни чака след процедурата по свръхдефицит

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2026 г. са в размер на 19,9 млрд. евро. За сравнение, разходите по КФП към май 2025 г. бяха в размер на 17,4 млрд. евро.

 

Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. МФ посочва причините за това: базов ефект в разходите за пенсии след тяхната индексация от 01 юли 2025 г. с 8,6 на сто, увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост, и други.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.05.2026 г. от централния бюджет, възлиза на 0,4 млрд. евро, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Още: Румънското правителство падна заради дефицита: България трябва да гледа със страх

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
приходи бюджетен дефицит Министерство на финансите консолидирана фискална програма разходи
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес