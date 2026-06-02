Кабинетът "Радев":

Сигнал за бомба вдигна на крак полицията в Разград

02 юни 2026, 11:52 часа 399 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Сигнал за бомба вдигна на крак полицията в Разград

Сигнал за поставено взривно устройство в разградския Механотехникум вдигна на крак полицията във вторник сутрин.

От Областната дирекция на МВР в града потвърдиха, че заплахата е регистрирана на спешния телефон 112 точно в 10:30 часа, предаде БГНЕС.

Още: Подал сигнал за 5 бомби: Задържаха 40-годишен мъж

По първоначална инфомрация злоумишленото съобщение е било изпратено на електронната поща на учебното заведение.

Към момента районът около гимназията в Разград е отцепен.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На място пристигнаха полицейски патрули и екип на пожарната, които да извършват щателна проверка на сградата.

Още: Бомбени заплахи в училища на Балканите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Сигнал за бомба Разград евакуация полиция
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес