Сигнал за бомба вдигна на крак полицията в Разград

Сигнал за поставено взривно устройство в разградския Механотехникум вдигна на крак полицията във вторник сутрин.

От Областната дирекция на МВР в града потвърдиха, че заплахата е регистрирана на спешния телефон 112 точно в 10:30 часа, предаде БГНЕС.

По първоначална инфомрация злоумишленото съобщение е било изпратено на електронната поща на учебното заведение.

Към момента районът около гимназията в Разград е отцепен.

На място пристигнаха полицейски патрули и екип на пожарната, които да извършват щателна проверка на сградата.

