Вигенин: Да опростим правилата не само за бизнеса, а и за хората

02 юни 2026, 11:59 часа 662 прочитания 0 коментара
Снимка: Прогресивен алианс на социалистите и демократите
В изказване в пленарна зала евродепутатът призова за преразглеждане на правилата за прикрепените пластмасови капачки

„Опазването на околната среда е широко подкрепян приоритет на Европейския съюз, но добрите намерения не винаги означават добро законодателство.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин в Европейския парламент, в изказване, посветено на прилагането на Директивата за пластмасите за еднократна употреба.

Вигенин обърна внимание на общественото недоволство от изискването пластмасовите бутилки да бъдат с прикрепени капачки - мярка, въведена с аргумента за по-малко отпадъци и по-добро рециклиране.

„След въвеждането на изискването много граждани започнаха да сигнализират за реални практически проблеми. Възрастни хора и хора с намалена подвижност изпитват затруднения при използването на бутилките“, изтъкна българският евродепутат. По думите му за много потребители прикрепените капачки са неудобни и често биват откъсвани, което на практика обезсмисля самата мярка.

Вигенин припомни, че наскоро е отправил официален въпрос до Европейската комисия по темата. В отговора си Комисията е защитила законодателството с аргументи за екологичните ползи и с позоваване на предходни оценки на въздействието. „Истината е, че тази мярка се превърна и в символ на прекомерна регулация в очите на много европейски граждани. При това те се сблъскват с нея ежедневно“, отбеляза той.

Евродепутатът изрази надежда, че при предстоящата догодина нова оценка на директивата ще бъдат отчетени както недостатъците, така и реалните ползи от прилагането ѝ. „Цяла година се занимаваме с опростяване на правилата за бизнеса. Може поне веднъж да ги опростим и за хората“, препоръча в заключение Кристиан Вигенин.

