Илиана Коджабашева за първи път показа сина си (СНИМКА)

Актрисата Илиана Коджабашева не е от ивестните, които показват показват на последователите си в социалните мрежи всяко лично събитие, но този път я направи изключение. В Деня на детето тя за първи път показа сина си. В емоционален кадър, на който щастливата майка го прегръща, тя разкри момченцето с красивото и нетрадиционно име Азарий, като по този начин позволи на почитателите си да надникнат по-близо до личното ѝ щастие.

"На добър час, сладък Азарий. Д-р Митев, благодаря ви, че пръв орисахте моя син в компанията на най-сияйния екип", допълни коджабашева публикацията си в Instagram.

Въпреки, че актрисата рядко допуска личния си живот до светлините на прожекторите, сега тя реши да отбележи специалния ден с пост онлайн.

Вълнуващото за нейните почитатели е, че тя всъщност не скри лицето на бебето си - нещо, което много от популярните предпочитат да направят, когато показват децата си.

Разбира се, кадърът предизвика голяма реакция от страна на феновете на атистката и много от тях изразиха поздравите си с мили коментари към сина ѝ.

Сред първите, които отправиха своите топли пожелания са Катето Евро, Юлиан Вергов, Аня Пенчева, Силвия Петкова, Ана Пападопулу и други.