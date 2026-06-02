Кошмарът на ФИФА се сбъдна: Милиони отиват на вятъра, хиляди влизат без пари на откриващия мач

Дни преди старта на Световното първенство по футбол напрежението около откриващия мач нараства сериозно. Причината е продължаващият спор между ФИФА и хиляди притежатели на “доживотни” места на “Естадио Ацтека”, които настояват да получат гарантиран безплатен достъп до двубоя между Мексико и Южна Африка. В центъра на конфликта са повече от 14 000 места и ложи, чиито собственици се позовават на дългосрочни договори, подписани още през 60-те години на миналия век.

Договорите от миналия век, които вързаха ръцете на ФИФА

Тогава, за да бъде финансирано завършването на стадиона, са продадени стотици ложи и хиляди седалки с гарантирано право на безплатен достъп до всички събития на съоръжението до 2065 година.

Още по време на световното първенство през 1986 година ФИФА прави опит да получи пълен контрол върху билетите, но без успех. Така притежателите на тези места са присъствали безплатно на едни от най-запомнящите се моменти в историята на футбола. Сега световната централа отново се опита да ограничи достъпа с цел освобождаване на места за продажба на скъпи VIP пакети, но мексиканският съд отсъди в полза на собствениците. Решението потвърди валидността на договорите и за Мондиал 2026, което доведе до необходимостта операторът на стадиона да изплати компенсация в размер на близо 54 милиона евро на ФИФА за блокираните места.

Допълнително напрежение предизвика и спорът около храните и напитките на стадиона. Съдът отмени наложени ограничения, според които притежателите на тези места трябваше да закупуват специални кетъринг пакети на цени от 6000 до 13 000 евро.

От Асоциацията на собствениците предупредиха, че ако достъпът им бъде възпрепятстван в деня на откриването, ще поискат съдебно съдействие и намеса на органите на реда. От своя страна ФИФА и местният организационен комитет засега не коментират публично ситуацията. Очакванията са електронните пропуски на засегнатите фенове да бъдат активирани, за да се избегнат инциденти и напрежение около входовете на стадиона преди официалния старт на най-големия футболен турнир в света.

