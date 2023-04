Китайски посланик отрече правото на държави като Украйна да съществуват (ВИДЕО)

"В международното право дори тези страни от бившия Съветски съюз нямат ефективен статут, защото няма международно споразумение, което да материализира техния статут на суверенна държава", каза Шайе в интервю за швейцарския журналист Дариус Рошебин.

Думите му веднага предизвикаха възмущение. "Той отрича самото съществуване на държави като Украйна, Литва, Естония, Казахстан и т.н.", написа в Twitter Антоан Бондаз - експерт по Китай в базирания в Париж мозъчен тръст Фондация за стратегически изследвания.

China's ambassador to France unabashedly asserts that the former Soviet republics have « no effective status in international law » as « sovereign states » 🤯



He denies the very existence of countries like Ukraine, Lithuania, Estonia, Kazakhstan, etc. 😳



WTF?! https://t.co/SdysHEaSRD