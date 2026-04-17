"Който е облякъл плащ на демокрация в Близкия изток се е провалил": Посланикът на САЩ в Турция със знакови думи (ВИДЕО)

17 април 2026, 15:21 часа
"Ако погледнете региона – и отново ще бъда критикуван, че казвам това, защото е антидемократично – единственото нещо, което е проработило, единственото нещо, са мощни лидерски режими: или доброжелателни монархии, или нещо като монархическа република. Всичко останало, Арабската пролет, просто избледня и се изпари". Това заяви американският посланик в Турция Том Барак по време на Дипломатическия форум в Анталия. Там гости са сирийският президент Ахмед ал-Шараа и украинският външен министър Андрий Сибиха.

Барак беше категоричен: Който в Близкия изток е облякъл плащ на демокрация или е бил преследван от САЩ и Запада заради човешките права, се е провалил. Но той похвали изрично държавите от Персийския залив именно заради монархизма:

"Тази част на света уважава само едно нещо: силата. И ако не проектираш сила, ако проектираш слабост, падаш на колене. Сирия е чудесен пример за това. Защо Сирия работи? Защото има мощен, силен, смел лидер, с когото хората може да не са били съгласни, каквито и да са били гледните точки в миналото - но те го виждат като водач", добави Барак.

Интересното е, че американският посланик в Турция похвали изключително много Сирия и президента ѝ Ахмед ал-Шараа, като дори стигна дотам да се застъпи за Дамаск пред Тел Авив. Сирия не е стреляла нито веднъж срещу Израел, откакто ал-Шараа е начело, докато това не може да се каже за Израел. "Нетаняху не го е грижа за граници", констатира Барак и добави, че далеч по-скоро ще има устойчив мир в Сирия (с Израел), отколкото с Ливан.

Отделно Барак подчерта, че Турция не е държава, с която да се закачаш и говори за времето, когато Анкара предпочете руската ПВО система С-400 и това доведе до санкции и спиране на сделка за американските изтребители пето поколение F-35. Санкциите не работят, защото санкционираният става по-изобретателен и намира начин да ги заобиколи - работи дипломацията, това направили Доналд Тръмп и Реджерп Ердоган. Нещата със С-400 се урегулираха - Гърция има С-300 и е в НАТО, а няма проблем, напомни Барак:

Ивайло Ачев
