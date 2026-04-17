"Който е облякъл плащ на демокрация в Близкия изток се е провалил": Посланикът на САЩ в Турция със знакови думи (ВИДЕО)

"Ако погледнете региона – и отново ще бъда критикуван, че казвам това, защото е антидемократично – единственото нещо, което е проработило, единственото нещо, са мощни лидерски режими: или доброжелателни монархии, или нещо като монархическа република. Всичко останало, Арабската пролет, просто избледня и се изпари". Това заяви американският посланик в Турция Том Барак по време на Дипломатическия форум в Анталия. Там гости са сирийският президент Ахмед ал-Шараа и украинският външен министър Андрий Сибиха.
Още: Spiegel: В резултат от „арабската пролет“ Западът загуби „политическата си значимост“ в Близкия Изток
Барак беше категоричен: Който в Близкия изток е облякъл плащ на демокрация или е бил преследван от САЩ и Запада заради човешките права, се е провалил. Но той похвали изрично държавите от Персийския залив именно заради монархизма:
US Ambassador to Türkiye Tom Barrack:— Clash Report (@clashreport) April 17, 2026
If you looked at the region—and again, I'll be criticized for saying this because it's anti-democratic—the only thing that's worked, the only thing, are these powerful leadership regimes: either benevolent monarchies, the kind of a…
"Тази част на света уважава само едно нещо: силата. И ако не проектираш сила, ако проектираш слабост, падаш на колене. Сирия е чудесен пример за това. Защо Сирия работи? Защото има мощен, силен, смел лидер, с когото хората може да не са били съгласни, каквито и да са били гледните точки в миналото - но те го виждат като водач", добави Барак.
This part of the world respects only one thing: power.
And if you don't reflect power, if you reflect weakness, you are on your heels. Syria is a great example of that.
Why is Syria working? Because you have a powerful, strong, courageous…
Интересното е, че американският посланик в Турция похвали изключително много Сирия и президента ѝ Ахмед ал-Шараа, като дори стигна дотам да се застъпи за Дамаск пред Тел Авив. Сирия не е стреляла нито веднъж срещу Израел, откакто ал-Шараа е начело, докато това не може да се каже за Израел. "Нетаняху не го е грижа за граници", констатира Барак и добави, че далеч по-скоро ще има устойчив мир в Сирия (с Израел), отколкото с Ливан.
Syria under the al-Sharaa regime has never fired a shot at Israel, quite the opposite.
Israel has taken the point of view that the Druze in southern Israel and along the Syrian border are actually cousins of Israel.
Netanyahu doesn't care…
Още: САЩ се изтеглиха окончателно от Сирия (ВИДЕО)
Отделно Барак подчерта, че Турция не е държава, с която да се закачаш и говори за времето, когато Анкара предпочете руската ПВО система С-400 и това доведе до санкции и спиране на сделка за американските изтребители пето поколение F-35. Санкциите не работят, защото санкционираният става по-изобретателен и намира начин да ги заобиколи - работи дипломацията, това направили Доналд Тръмп и Реджерп Ердоган. Нещата със С-400 се урегулираха - Гърция има С-300 и е в НАТО, а няма проблем, напомни Барак:
The question on S-400s… For those of you who don't know, Türkiye, after the coup, bought a Russian defense system.
There was a variance in opinion—were we not willing to sell them Patriots, or could they not buy Patriots, but they bought…