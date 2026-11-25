След като Европейската комисия препоръча на гражданите на ЕС да могат да посрещнат основните си нужди за поне 72 часа при кризи, редица държави предприеха информационни кампании за своите граждани под шапка какво да правим в случаи на нужда, а някои тепърва обмислят как да подходят. Съвети как да се подготвим за извънредна ситуация далеч не са нещо изключително и типично само за сегашното време, но геополитическата ситуация налага да им се обърне повече внимание. Като започнем от войната в Украйна, преминем през атаките в Черно море, опитите за саботажи в Европа и кибератаките в САЩ, които причиниха хаос във въздушния транспорт - все повече се говори за неочакван колапс, който може да промени удобния ни живот много бързо.

Затова Actualno.com започва поредица от материали по темата, с преглед какви мерки е предприела Хърватия - балканска страна, член на ЕС и НАТО.

Конституцията на Хърватия при евентуално извънредно положение

Хърватската държава има глава в своята конституция, посветена на извънредно и военно положение.

Според хърватската конституция по време на военно положение, непосредствена заплаха за независимостта и единството на държавата или при големи природни бедствия, определени конституционни права и свободи могат да бъдат ограничени. Решението се взема от хърватския парламент с мнозинство от две трети от всички депутати.

В случай, че хърватският парламент не може да се събере, решението се взима от президента по предложение на правителството и с контраподпис на министър-председателя.

Кои са органите за гражданска защита?

Освен това страната има Закон за системата за гражданска защита, който е от 2015 г. и последно е променян през 2022 г.

Според този закон мерките и дейностите в рамките на системата за гражданска защита се осъществяват от правителството на Република Хърватия, Министерството на вътрешните работи, в качеството му на централен орган на държавната администрация, отговарящ за въпросите на гражданската защита, Въоръжените сили на Република Хърватия и полицията и единиците на местното и регионалното самоуправление.

Промени в стратегическите документи

През 2026 г. стана ясно, че един от органите в системата на гражданската защита в лицето на Дирекцията "Гражданска защита" към Министерство на вътрешните работи на Хърватия координира разработването и актуализирането на националната оценка на риска от бедствия и следи за изпълнението на Стратегията за управление на риска от бедствия до 2030 г.

Тези задачи позволяват ефективно планиране на мерки за намаляване на риска и укрепване на готовността за реагиране при бедствия.

Съвети за домакинствата

В Хърватия отбелязаха Международния ден за намаляване на риска от бедствия на 13 октомври 2026 г., който беше под мотото "Устойчивостта започва от дома", а хърватката дирекция "Гражданска защита" използва повода да обърне внимание на домакинствата.

Макар и кампанията да не изглежда толкова интензивна, в това съобщение Дирекцията "Гражданска защита" обръща внимание, че е важно хърватските граждани да се подготвят за прекъсване на основни услуги.

Трябва да отбележим също, че съобщението се появява преди това на Европейската комисия.

"Продължителното прекъсване на електрозахранването може да затрудни отоплението или охлаждането, комуникацията, приготвянето на храна и използването на асансьори, а в някои райони може да бъде прекъснато и снабдяването с вода или храна. Поради това част от дейностите на "Гражданска защита" ще бъдат насочени към подготовка на домакинствата за поне 72 часа без редовни доставки и услуги", се посочва още в съобщението на дирекцията. ОЩЕ: Да се подготвим за 72 часа без ток, вода и интернет: Практични съвети за всеки човек

18 000 деца и възрастни са обучени какво да правят при бедствия

През първите девет месеца на тази година хърватската "Гражданска защита" е провела 280 обучителни курса за деца, 22 обучителни курса за възрастни граждани, 40 събития и дейности за повишаване на осведомеността на обществеността, както и четири тематични семинара за намаляване на риска от бедствия чрез националната програма. В тези дейности са участвали повече от 18 000 деца и възрастни, става ясно от съобщение на сайта на Дирекция "Гражданска защита" към хърватското МВР.

На военния полигон в Церовац близо до Карловац, от 9 до 12 ноември, се е провело последното полево учение "Cerovac 2026", в което са участвали 27 цивилни наборници. По време на четиридневното учение, цивилни военнослужещи демонстрират придобитите си знания и умения в областта на търсенето и спасяването, управлението на кризи, защитата и работата в екип.

След три месеца интензивно обучение и 495 учебни часа, първото поколение успешно демонстрира готовност за бъдещи предизвикателства и операции в системата за гражданска защита, посочват от дирекцията. ОЩЕ: Авариен режим: Еврокомисията с призив всички да имаме запаси за оцеляване за поне 72 часа

Междувременно като част от детската програма "Интерлибер - панаир на книгата" дирекцията представи образователния комикс "Намаляване на риска от бедствия".

"Големият интерес на посетителите към нашето образователно съдържание, викторини за знания и комикси ни показа колко е важно да говорим за намаляване на риска от бедствия по интересен и достъпен начин", се посочва в съобщение във "Фейсбук" страницата на дирекцията. Видно институцията е подготвила интерактивно занимание за децата под формата на комикси и игри, за да ги подготви за бедствия.