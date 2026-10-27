Четири жертви на торнадо в Анталия (ВИДЕО)

Четирима души загинаха, а един бе ранен при инциденти, причинени от торнадо в турския курортен град Анталия, съобщи валията на Анталия Хулюси Шахин, цитиран от турската държавна телевизия ТРТ Хабер и БТА. Вятърът повали фургони в строителен обект в район Кепез. Починалите са работници. Смъртта на двама от тях е установена на място, а другите двама са издъхнали в болницата. Работникът с наранявания е без опасност за живота, съобщи валията. Още: Торнадо удари Рим: Дървета и покриви летяха из италианската столица (ВИДЕА)

Заради смъртните случаи са задържани четирима души, сред които собственикът на строителния обект и техническият ръководител. Спасителните екипи продължават да работят на място заради вероятността в района на инцидента да има и други пострадали. Торнадото е нанесло и щети по автомобили. Ураганът събори и строителен кран в същия район. Този инцидент обаче няма връзка с повалените фургони, уточни валията на Анталия. Под крана не са намерени загинали или ранени. Още: Десетки ранени и разрушени домове след мощно торнадо в Южна Франция (ВИДЕО)