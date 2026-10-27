ООН: Израел продължи да извършва геноцид в Газа след примирието

Комисия, натоварена с мандат от ООН, заключи, че геноцидът, извършван от Израел срещу палестинците в Газа, е продължил и след влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня от октомври 2025 г., постигнато с посредничеството на САЩ. Като доказателство се посочват продължаващите нападения срещу цивилни граждани и разширяването на териториалния контрол. Тези констатации надграждат заключението на комисията от септември 2025 г., че Израел е извършил геноцид в Газа.

Израел отхвърли последния доклад, определяйки го като част от „кампания за дезинформация“.

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Нападения по време на примирието

Разследващите са установили, че по време на действието на споразумението за прекратяване на огъня израелските сили са използвали тежки боеприпаси, артилерия, дронове и снайперистки огън в гъсто населени райони на Газа.

„Случаите, разгледани в този доклад, показват, че израелските власти и сили продължават да извършват актове на геноцид, водени от намерението за геноцид – а именно пълното или частично унищожаване на палестинците в Газа“, заявиха от комисията.

В рамките на разследването е била разгледана и т.нар. „жълта линия“, въведена като временна демаркационна линия съгласно споразумението за прекратяване на огъня. Според доклада, изместването ѝ по-дълбоко в територията на Газа я превръща във фактическа граница и разширява израелския териториален контрол.

Комисията призова Израел да прекрати извършването на геноцид и да изпълни задълженията си за предотвратяване и наказване както на самия геноцид, така и на подстрекаването към него.

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По данни на Министерството на здравеопазването в Газа, броят на загиналите в резултат на израелската офанзива надхвърля 74 200 души. Израел, а и САЩ, оспорват тези данни, защото министерството е на подчинение на "Хамас".

Военната кампания последва нападението от 7 октомври 2023 г., организирано от "Хамас", при което в Южен Израел загинаха около 1200 души.

Заключение за извършено изтребление

В рамките на разследването е направено заключение, че израелските сили са извършили изтребление и други престъпления срещу човечеството на окупирания Западен бряг, включително изтезания, изнасилвания, други форми на сексуално насилие и преследване.

Според разследващите, военните операции и продължаващото насилие от страна на заселници са представлявали мащабна и систематична атака срещу палестински цивилни граждани. Те посочват, че моделът на нападенията в различни населени места свидетелства за координирано планиране, произтичащо от държавна политика.

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Военните операции, започнали през януари 2025 г., са довели до най-масовото разселване на палестинци на тази територия от 1967 г. насам. По данни на комисията, към август 2026 г. 34 176 палестинци все още са били разселени.

Израел отхвърля заключенията

Израелската мисия в Женева обвини комисията в опит за делегитимиране на държавата. Посланик Даниел Мерон заяви, че разследването е част от действията на субекти, които се стремят да подкопаят легитимността на Израел и да отрекат правото му на съществуване и самозащита.

Комисията отправи критики и към Палестинската автономия заради потискането на политическата опозиция и преследването на инакомислещи - сред убитите или ранените има журналисти и защитници на човешките права.

Установено е също, че Палестинската автономия не е провела своевременни, ефективни и безпристрастни разследвания на убийствата.