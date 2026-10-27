Моджтаба Хаменей обяви иранските условия и ред да се стигне до мир със САЩ (ВИДЕО)

Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей потвърди отново, че прекратяването на войната със САЩ и Израел зависи от изпълнението на условията на Техеран. Той обвърза разрешаването на настоящата патова ситуация – състояние, което не е нито война, нито мир – с въпроси, засягащи националната сигурност, контрола върху Ормузкия проток и по-тесните връзки със съседните държави.

Турският информационен проект Clash Report направи обзор на материали на ирански държавни медии, както и на официален профил в социалните мрежи на Хаменей с данни за среща, ръководена от секретаря на Висшия съвет за национална сигурност на Иран (ВСНС) Мохсен Резаи на 27 октомври. Според информацията, Хаменей е призовал за защита на интересите на Иран и на "Фронта на съпротивата" чрез изпълнение на условията, поставени от иранските власти. За момента няма никакъв знак за нови компромиси от иранска страна.

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Ормузкият проток – в центъра на позицията на Иран

Хаменей посочи управлението на Ормузкия проток като приоритет за гарантиране на сигурността на Иран и региона. Неговите думи затвърждават позицията на Техеран, че контролът върху този стратегически воден път остава ключов елемент във всяко споразумение за прекратяване на конфликта.

По-рано Резаи заяви, че Иран няма да отвори отново протока, нито ще възобнови преговорите, докато условията на страната не бъдат изпълнени. Според описания от него ред, първо трябва да бъдат изпълнени поетите ангажименти, след което Техеран ще реши дали да отвори отново водния път, като последващият морски трафик ще се регулира чрез нови договорености с Оман.

Ирански официални лица посочват провала на меморандума от юни – при който протокът бе отворен, преди ангажиментите да бъдат изпълнени – като причина да настояват за спазване на този конкретен ред.

Условия за излизане от патовата ситуация

Условията на Иран представляват пакет от 7 искания, предадени чрез посредници, сред които Катар и Оман. Техеран не е публикувал единен официален списък, но се счита, че исканията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове (включително в Ливан) и вдигане на американската военноморска блокада на иранските пристанища.

Другите споменавани искания са: освобождаване на замразени в чужбина ирански активи, премахване на санкциите върху петролния сектор, прекратяване на военните операции и заплахи от страна на САЩ, изтегляне на американските сили в близост до иранските граници и въобще от Близкия изток, изплащане на репарации на Иран за нанесени във войната щети, както и САЩ, Израел и международната общност да не се месят по отношение на ядрения и ракетния потенциал на Иран.

Признаване на правата на Иран да управлява Ормузкия проток също е сред посочените условия. Резаи предупреди, че подновяването на военните действия може да подтикне Иран да насочи ударите си срещу комуникационни кабели, регионални центрове за данни и съоръжения за изкуствен интелект, свързани със САЩ.

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Регионални връзки и сътрудничество в сферата на сигурността

Срещата на ВСНС се проведе след четиристранен форум по въпросите на регионалната сигурност в Техеран на 26 октомври. Домакин на събитието беше Резаи, а в него участваха министърът на отбраната на Саудитска Арабия Халид бин Салман, началникът на армията на Пакистан Асим Мунир и ръководителят на разузнаването на Турция Ибрахим Калън. Участниците се договориха да продължат обсъжданията относно сътрудничеството за постигане на мир и сигурност в региона. Резаи отбеляза, че тази среща показва, че "американските заплахи нямат особено влияние върху държавите по света".

Iran's Security Council Secretary Rezaei: The visits by senior officials from Türkiye, Pakistan and Saudi Arabia showed that American threats do not have much influence on countries around the world. Senior officials from Türkiye, Pakistan and Saudi Arabia believed that the solution to the region's problems lies in cooperation among all four countries. We reached the conclusion that security in West Asia must be achieved from within the region, and that any foreign interference must be prevented. — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

Хаменей също така призова за укрепване на двустранните отношения със съседните държави въз основа на устойчиви взаимни интереси. Той постави регионалното взаимодействие – наред с вътрешното единство и контрола над Ормузкия проток – сред своите основни приоритети.

Председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф също се срещна с Хаменей на 27 октомври и заяви, че той е в "напълно здрав". Хаменей наследи баща си, Али Хаменей, след като той беше убит при американско-израелска бомбардировка на 28 февруари, 2026 година, с която започна сегашната война между САЩ и Израел. Назначен от Съвета на експертите през март, новият върховен лидер не се е появявал публично, откакто е поел поста, като комуникира предимно чрез писмени послания и сведения за проведени частни срещи. Това засилва спекулациите, че той е бил сериозно ранен при бомбардировката, в която загина баща му - неведнъж американският президент Доналд Тръмп и членове на неговата администрация говореха в този смисъл.

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