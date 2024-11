Локална ракетна атака порази жилищна сграда в Израел (ВИДЕО)

Най-малко 7 души в централната част на Израел са ранени, след като рано тази сутрин бяха изстреляни три ракети от Ливан по цели на израелска територия, предаде "Ройтерс", позовавайки се на информация от местната служба за спешна помощ.

Със сигурност е поразена жилищна сграда в израелския град Тира - именно там са ранените. Но израелската служба за спешна помощ актуализира данните и вече съобщава за 19 ранени:

Dashcam Footage showing the Impact of a Rocket or Missile fired from Lebanon, on a Home in the Central Israeli City of Tira. pic.twitter.com/dQAxWQOEiU — OSINTdefender (@sentdefender) November 2, 2024

По-рано са били задействани сирените за въздушна тревога в редица райони в централната част на Израел във връзка с изстреляните ракети. Скоро след това израелските военни казаха, че три от тях са прекосили от Ливан на територията на Израел, като някои са били прехванати от противовъздушната отбрана.

Още: Иран готви нов удар по Израел до дни и се закани, че ще е различно

Израелската служба за бърза помощ и местните медии съобщиха, че нараняванията са били от леки до средно тежки, а още двама души са имали симптоми на стрес, уточнява БТА.

The Magen David Adom (MDA) Ambulance Service is reporting at least 7 Injuries from the Impact of a Surface-to-Surface Missile fired from Lebanon by Hezbollah, which struck a Residential Block in the Arab City of Tira in Central Israel; 2 of the Injuries are said to be Moderate… pic.twitter.com/ipS6f2SVyz — OSINTdefender (@sentdefender) November 2, 2024

По-късно в изявление групата въоръжени проирански иракски групировки, наречена "Ислямска съпротива в Ирак" заяви, че е изстреляла дронове към "жизненоважна цел" в Северен Израел. Не е ясно дали това е свързано с ранените или с обявената въздушна тревога в централната част на Израел.

Damage seen inside of the Home in Tira, such was struck earlier by a Missile launched from Lebanon. A Large Crowd of Arab-Israelis have gathered outside the Building, demanding Retribution against Hezbollah. pic.twitter.com/3P61aKWypj — OSINTdefender (@sentdefender) November 2, 2024

Израел не спира да бомбардира Ливан

Междувременно здравното министерство на Ливан съобщи, че 52 души са били убити при израелски удари в петък (1 ноември) в източната част на страната.

За тези атаки израелската армия не е издала предупреждения за евакуация. Министерството съобщи за "52-ма убити и 72-ма ранени в актуализираната статистика на днешните израелски вражески удари в района на Баалбек-Хермел". 12 от жертвите са били убити в село Амхаз, докато други 9 са били убити в Юнин и 8 в Беднаел, допълва БГНЕС.

Още: Израел удари петролно депо в Североизточен Ливан по време на речта на новия лидер на "Хизбула" (ВИДЕО)