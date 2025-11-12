Любопитно:

Мечка посрещна полет в Япония: Летището е затворено (ВИДЕО)

12 ноември 2025, 17:01 часа 311 прочитания 0 коментара
Мечка посрещна полет в Япония: Летището е затворено (ВИДЕО)

Японското летище Ханамаки в префектура Ивате временно спря дейността си в сряда, 12 ноември, след като мечка беше забелязана на перона точно когато самолет кацаше, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Служител на летището видял животното около 13 часа местно време. Полицията и служителите на летището претърсиха района, но не можаха да намерят никаква следа от мечката и пистата беше отворена отново около час и половина по-късно.

Мечките в Япония явно обичат летищата

Това не беше първият подобен инцидент тази година: през юни мечка предизвика две отделни спирания за един ден на летище Ямагата.

Властите ногава бяха в патова ситуация с черна мечка, която бродеше по пистата въпреки опитите да бъде прогонена, принуждавайки авиодиспечерите да отменят дузина полети. Мечката се появи за първи път на летището в северната част на Ямагата в ранните часове на деня и властите незабавно прекратиха дейността, което доведе до забавяния, написа "Гардиън" през юни. ОЩЕ: Ловци обградиха летището: Мечка спря полетите (ВИДЕО)

Нападенията на мечки в Япония

Срещите на хора с мечки достигнаха рекордни нива в Япония, с 219 нападнати души и шест смъртни случая през 12-те месеца до април 2024 г. Миналия месец забелязана мечка доведе до преждевременен край на голф турнир в централна Япония, като организаторите се позоваха на предпазни мерки. ОЩЕ: "Скочи като пума": Мечка впи нокти в главата на ловец в Босна (СНИМКА)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Япония летище Мечка отменени полети
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес