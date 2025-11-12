Мечка посрещна полет в Япония: Летището е затворено (ВИДЕО)

Японското летище Ханамаки в префектура Ивате временно спря дейността си в сряда, 12 ноември, след като мечка беше забелязана на перона точно когато самолет кацаше, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Служител на летището видял животното около 13 часа местно време. Полицията и служителите на летището претърсиха района, но не можаха да намерят никаква следа от мечката и пистата беше отворена отново около час и половина по-късно.

Мечките в Япония явно обичат летищата

Това не беше първият подобен инцидент тази година: през юни мечка предизвика две отделни спирания за един ден на летище Ямагата.

Властите ногава бяха в патова ситуация с черна мечка, която бродеше по пистата въпреки опитите да бъде прогонена, принуждавайки авиодиспечерите да отменят дузина полети. Мечката се появи за първи път на летището в северната част на Ямагата в ранните часове на деня и властите незабавно прекратиха дейността, което доведе до забавяния, написа "Гардиън" през юни. ОЩЕ: Ловци обградиха летището: Мечка спря полетите (ВИДЕО)

Нападенията на мечки в Япония

Срещите на хора с мечки достигнаха рекордни нива в Япония, с 219 нападнати души и шест смъртни случая през 12-те месеца до април 2024 г. Миналия месец забелязана мечка доведе до преждевременен край на голф турнир в централна Япония, като организаторите се позоваха на предпазни мерки. ОЩЕ: "Скочи като пума": Мечка впи нокти в главата на ловец в Босна (СНИМКА)