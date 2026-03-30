Медиите провалили план на САЩ да завладеят Иран. Ирански удар и заплахи от Тръмп срещу най-ценното в Близкия изток - водата (ВИДЕО)

Планът на САЩ и Израел за сухопътна инвазия в Иран, при която основно острие да са кюрдите, се е провалил, защото е изтекъл в редица медии и това е предизвикало съответно противопоставяне. Според израелската телевизия Канал 12, която е опозиционна, "Мосад" отдавна е разработил план, съгласно който десетки хиляди кюрди от Иракски Кюрдистан атакуват Северозападен Иран по земя, докато Израел и САЩ ги прикриват с въздушна подкрепа. Основната цел - по-широк бунт срещу режима на аятоласите, подобно на случилото се в Сирия.
Всичко това обаче пропада, защото Иран навреме научава за плана поради медийни публикации и оказва натиск върху Багдад, като същевременно започва превантивни въздушни удари по Иракски Кюрдистан. Близкоизточният анализатор Руслан Трад напомня, че една от най-влиятелните кюрдски фамилии е Хосейни и има силни връзки с други кюрдски кланове във формирането на коалиция срещу режима в Техеран. Но Иран действа бързо, за да не позволи такова развитие засега - за последно дотук, в нощта на 28-ми срещу 29-ти март беше ударена и резиденцията на президента на Иракски Кюрдистан в Духок - ОЩЕ: Сухопътна помощ срещу Иран: Кюрдите не вярват на САЩ. Близкият изток търси Украйна за помощ (ВИДЕО)
Най-големият възпиращ фактор е Турция - тя вече предупреди, че ако кюрдите атакуват Иран, ще се намеси военно и то веднага. Затова кюрдски фракции са поискали политически гаранции, съмнявайки се колко надеждни съюзници са САЩ. А американският президент Доналд Тръмп не е харесал реализацията на плана, тъй като е бил разкрит твърде подробно и сега идеята за реализация е отпаднала. Самият той публично заяви от борда на Air Force One при въпрос дали още обмисля сухопътна операция, че имал много алтернативи - Още: Още: Турция заплаши САЩ с война, ако кюрдите атакуват Иран. ОАЕ се готви да конфискува 530 млрд. ирански долара
Водата е по-важна от петрола
Междувременно ирански въздушен удар, насочен към критично важно енергийно и водно съоръжение в Кувейт, е довел до смъртен случай и големи материални щети, предаде турският информационен проект Clash Report.
Министерството на електроенергията на Кувейт потвърди, че сервизна сграда в рамките на електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода е била ударена. Атаката е убила индийски работник на място и е причинила "значителни материални щети" на конструкцията. Няма официален коментар от Иран относно случилото се.
Тръмп не спира с вербалния натиск - ще има ли реална ескалация?
Същевременно, американският президент Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social поредно съобщение относно Иран. Той уверява, че се водят сериозни преговори "с нов и по-разумен режим" и имало голям напредък. Ако нямало обаче успешен край, САЩ щели да взривят и напълно да унищожат "всички техни електроцентрали, петролни кладенци и остров Харг (и евентуално всички инсталации за обезсоляване!), които умишлено все още не сме "докоснали".
The United States of America is in serious discussions with A NEW, AND MORE REASONABLE, REGIME to end our Military Operations in Iran.
Преди това, от борда на Air Force One Тръмп обяви, че вижда споразумение с Иран, може би скоро, както и че било възможно да няма споразумение, макар той да мислел, че ще има. И още: "Те ще се откажат от ядрените оръжия. Ще ни дадат ядрения прах. Ще направят всичко, което ние искаме. И знаете ли какво? Ще продължат напред и може би ще имат отново велика държава. Но ако не направят това, няма да имат държава" - Още: Тръмп усили заплахата срещу Иран, ако скоро няма споразумение с "нов режим"
I do see a deal with Iran. It could be soon.
I think we'll make a deal with them. Pretty sure. But it's possible we won't.
They’re going to give up nuclear weapons. They’re going to give us the nuclear dust.
They’re going to do everything that we want to do. And you know what? They’re going to go on and maybe have a great country again.
