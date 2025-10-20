Войната в Украйна:

20 октомври 2025, 18:12 часа 291 прочитания 0 коментара
Коалицията е готова: Пътят на първата жена премиер на Япония е чист

Управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) в Япония подписа коалиционно споразумение с нова партньорска партия в понеделник, 20 октомври, което би трябвало да позволи на президента на формацията Санае Такаичи да стане първата жена министър-председател на страната, пише френския всекидневник Le Monde. Такаичи и  съпредседателят на Ишин Хирофуми Йошимура ратифицираха това споразумение пред пресата в навечерието на гласуването в парламента за определяне на наследник на подалия оставка министър-председател Шигеру Ишиба.

„Очаквам с нетърпение да работя с вас за укрепване на японската икономика и превръщането на Япония в отговорна страна за бъдещите поколения “, каза Санае Такаичи на Йошимура.

„Убеден съм, че споделяме едно и също желание да движим Япония напред. Като реформаторска партия, ние споделяме една и съща решимост да развиваме политиките, които сме подкрепяли досега“, каза Йошимура след подписването.

Коя е Такаичи?

64-годишната Санае Такаичи, която има ултраконсервативни възгледи, изглеждаше готова да замени Ишиба, когато пое поста лидер на ЛДП на 4 октомври след вътрешно гласуване. Но неотдавнашното оттегляне на центристката партия Комей от управляващата коалиция, след 26 години подкрепа, потопи Япония в политическа криза и ЛДП засили дискусиите с оглед на формирането на друг съюз. ОЩЕ: За първи път в историята Япония ще има жена премиер

Деница Китанова
