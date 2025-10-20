"Те не биха желали да направят това": Тръмп с коментар за евентуално нападение на Китай над Тайван (ВИДЕО)

Ние сме далеч пред Китай по отношение на военната мощ. Водим във всяка форма на военна сила, освен по брой на корабите, но скоро ще ги настигнем и по този показател. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти.

Trump:



We are way ahead of China, militarily.



We’re ahead in every form of military — except ships — but we’ll be catching them. pic.twitter.com/LVLto6ffMs — Clash Report (@clashreport) October 20, 2025

Той бе категоричен, че Китай няма да нападне Тайван. "Мисля, че всичко ще е наред, Китай не иска да направи това. Ние сме най-голямата военна сила в света, те дори не са близо, така че не мисля, че ще го направят", изрази оптимизъм той.

Trump on possible Chinese invasion of Taiwan:



China doesn’t want to do that. pic.twitter.com/eJJMqm1U6R — Clash Report (@clashreport) October 20, 2025

Китайските амбиции спрямо Тайван

Наскоро стана ясно, че Китай засилва военната си активност близо до Тайван и усъвършенства способността си да организира изненадваща атака, както и се стреми да подкопае доверието в правителството с "хибридни" тактики за онлайн война. Това съобщи в четвъртък министерството на отбраната на острова. Демократично управляваният Тайван, който Китай счита за своя територия, е изправен пред засилен военен натиск от Пекин през последните пет години, включително поне седем кръга големи военни учения около острова от 2022 г. насам, предава Reuters.