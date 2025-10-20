Тръмп: Хамас ще спазват споразумението, иначе ще ги унищожим (ВИДЕО)

Направихме сделка с Хамас и те ще се държат прилично, ще бъдат мили. Ако не го направят, ще ги унищожим. Те ще бъдат унищожени и го знаят. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти.
Той добави, че не мисли, че става въпрос за битка за лидерство между тя. „По-скоро става въпрос за някакъв бунт сред тях самите, те убиха някои хора. Имаме малък проблем с Хамас. Но той ще бъде решен бързо, защото нарушават споразумението“, каза още Тръмп.
Американският президент припомни, че споразумението е подписано от общо 59 държави. „За пръв път имаме мир в Близкия изток“, добави той.
