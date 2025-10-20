Войната в Украйна:

Тръмп: Хамас ще спазват споразумението, иначе ще ги унищожим (ВИДЕО)

20 октомври 2025, 20:35 часа 269 прочитания 0 коментара
Тръмп: Хамас ще спазват споразумението, иначе ще ги унищожим (ВИДЕО)

Направихме сделка с Хамас и те ще се държат прилично, ще бъдат мили. Ако не го направят, ще ги унищожим. Те ще бъдат унищожени и го знаят. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти.

Той добави, че не мисли, че става въпрос за битка за лидерство между тя. „По-скоро става въпрос за някакъв бунт сред тях самите, те убиха някои хора. Имаме малък проблем с Хамас. Но той ще бъде решен бързо, защото нарушават споразумението“, каза още Тръмп.

Американският президент припомни, че споразумението е подписано от общо 59 държави. „За пръв път имаме мир в Близкия изток“, добави той.

Още: Тръмп след престрелките в Ивицата Газа: Примирието все още е в сила

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Палестина Близък изток Доналд Тръмп Хамас
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес