Войната в Украйна:

В колите в Турция ще звучи османски военен марш

20 октомври 2025, 16:11 часа 187 прочитания 0 коментара
В колите в Турция ще звучи османски военен марш

Турция въведе в експлоатация още един път с музикална настилка. Шофьорите, които пътуват по него, ще чуват османски военен марш, ако се движат със съобразена скорост, съобщава "Хюрийет дейли нюз". При пътуване през участъка на магистралата край местния град Мачка в черноморския окръг Трабзон в автомобилите ще звучи османският военен марш "Джеддин деден" ("Ceddin Deden"), стига водачите да поддържат постоянна скорост от 100 км/ч.

Музиката е резултат от вибрациите и звуците, генерирани от гумите на превозните средства върху специално проектираната настилка, обясни министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.

Още: Започна покер играта в Източното Средиземноморие: Ето картите на Атина и Анкара

Първият музикален път в Турция беше изграден по първокласния път Налъхан - Бейпазар в окръг Анкара, а пътуващите по него могат да се насладят на част от класическото произведение на Волфганг Амадеус Моцарт – "Турски марш".

Хакан Фидан: ЕС трябва да каже, че няма притеснения за членството на Турция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Турция Автомобили музика марш информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес