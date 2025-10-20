В колите в Турция ще звучи османски военен марш

Турция въведе в експлоатация още един път с музикална настилка. Шофьорите, които пътуват по него, ще чуват османски военен марш, ако се движат със съобразена скорост, съобщава "Хюрийет дейли нюз". При пътуване през участъка на магистралата край местния град Мачка в черноморския окръг Трабзон в автомобилите ще звучи османският военен марш "Джеддин деден" ("Ceddin Deden"), стига водачите да поддържат постоянна скорост от 100 км/ч.

Музиката е резултат от вибрациите и звуците, генерирани от гумите на превозните средства върху специално проектираната настилка, обясни министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.

Още: Започна покер играта в Източното Средиземноморие: Ето картите на Атина и Анкара

Първият музикален път в Турция беше изграден по първокласния път Налъхан - Бейпазар в окръг Анкара, а пътуващите по него могат да се насладят на част от класическото произведение на Волфганг Амадеус Моцарт – "Турски марш".

Хакан Фидан: ЕС трябва да каже, че няма притеснения за членството на Турция