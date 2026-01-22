Любопитно:

Мисия "Чалга посланик" и мост между културите: Японка с удивителна реч на български (ВИДЕО)

22 януари 2026, 14:22 часа 280 прочитания 0 коментара
Мисия "Чалга посланик" и мост между културите: Японка с удивителна реч на български (ВИДЕО)

В света на ораторското майсторство понякога една реч може да преобърне представите ни за култура, идентичност и връзките между народите. Точно това успя да направи Рияко Катаяма, която спечели първо място в категория "Работещи" на Третия конкурс по ораторско майсторство на български език в Япония.

Конкурсът се проведе в Токийския университет за чужди езици, организиран от Посолството на Република България в Токио, и привлече участници от цяла Япония.

Темата на речта на Рияко – "Мисията на един чалга посланик в Япония" – демонстрира смелост, оригиналност и умение да се обедини хуморът със сериозното послание за културен обмен.

Още: Гениалният художник, който рисува душата на България, превръщайки народния бит в шедьовър

Рияко умело представи чалга музиката като мост между културите, показвайки как популярният български жанр може да бъде инструмент за разказване на истории и споделяне на идентичност. Нейното изказване не само плени журито, но и остави трайно впечатление върху публиката – доказателство за силата на словото.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Наградата за победителите в категория "Работещи" включва колекция от шест бутилки висококачествено българско вино, символично връщане към корените и традициите на страната, която Рияко представя толкова страстно в чужбина.

Участници

В конкурса взеха участие общо 15 души от цяла Япония, разпределени в 3 категории – "Работещи", "Студенти - начинаещи и средно напреднали" и "Студенти - напреднали". В студентските категории участие взеха представители от университетите Хокайдо, Киото, Сока, Осака, Васеда, Тойо и Токийския университет за чужди езици. Речите бяха в рамките на три минути на свободна тема, сред които „Потокът на времето и спомените за България“, „Да научим за България“, „Близо по сърце“, “Какво научих в България“, и др.

Снимка: Министерство на външните работи

Този успех е не просто индивидуално постижение. Той е пример за силата на културната дипломация, за това как езикът, музиката и личната харизма могат да създадат мост между далечни светове. Рияко Катаяма доказва, че дори в Япония, хилядите километри от България не могат да скрият уникалния български глас.

Още: К-поп и барабани сближиха държави с различия пред погледа на съвременните диктатори (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Япония конкурс култура ораторско майсторство ораторство
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес