Взрив в хранителен магазин изби десетки хора (ВИДЕО)

02 ноември 2025, 13:34 часа 674 прочитания 0 коментара
Взрив и пожар в магазин за хранителни стоки в северозападната част на Мексико убиха най-малко 23 души, включително деца, и раниха 12 други, съобщиха местните власти, цитирани от AP.

Пожарът е станал в центъра на Ермосильо, столицата на щата Сонора, заяви губернаторът на Сонора Алфонсо Дуразо във видеоклип, публикуван в социалните медии. Главният прокурор на Сонора Густаво Салас Чавес съобщи броя на загиналите и каза, че ранените са откарани в общо 6 болници в Ермосильо. Салас Чавес заяви, че предварителните разследвания показват, че смъртните случаи са причинени от "вдишване на токсични газове".

"В момента нямаме индикации, които да ни водят до предположение, че пожарът е бил умишлен", каза той, отбелязвайки, че властите не са изключили никаква линия на разследване. Според предварителните данни, експлозията вероятно е причинена или от изтичане на газ, или от неизправен електрически трансформатор вътре в магазина.

Подпаленият магазин е на Waldo's. Има видео в социалните мрежи, което показва изгорял мъж, който се срутва на асфалта на няколко метра от входа на магазина.

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

