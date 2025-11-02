Взрив в хранителен магазин изби десетки хора (ВИДЕО)

Взрив и пожар в магазин за хранителни стоки в северозападната част на Мексико убиха най-малко 23 души, включително деца, и раниха 12 други, съобщиха местните власти, цитирани от AP.
💔 Tragedy in Mexico: an explosion ripped through a crowded store, killing 23 people— NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2025
Among the victims were five men, twelve women, two girls, and four boys. Many others were injured.
The explosion and resulting fire occurred in the city of Hermosillo.
Investigators have ruled… pic.twitter.com/iYQecNBEnK
Пожарът е станал в центъра на Ермосильо, столицата на щата Сонора, заяви губернаторът на Сонора Алфонсо Дуразо във видеоклип, публикуван в социалните медии. Главният прокурор на Сонора Густаво Салас Чавес съобщи броя на загиналите и каза, че ранените са откарани в общо 6 болници в Ермосильо. Салас Чавес заяви, че предварителните разследвания показват, че смъртните случаи са причинени от "вдишване на токсични газове".
Още: Двуцифрено число жертви след огромен взрив в руски военен завод (ВИДЕО)
"В момента нямаме индикации, които да ни водят до предположение, че пожарът е бил умишлен", каза той, отбелязвайки, че властите не са изключили никаква линия на разследване. Според предварителните данни, експлозията вероятно е причинена или от изтичане на газ, или от неизправен електрически трансформатор вътре в магазина.
Подпаленият магазин е на Waldo's. Има видео в социалните мрежи, което показва изгорял мъж, който се срутва на асфалта на няколко метра от входа на магазина.
💔 Tragedy in Mexico: an explosion ripped through a crowded store, killing 23 people— NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2025
Among the victims were five men, twelve women, two girls, and four boys. Many others were injured.
The explosion and resulting fire occurred in the city of Hermosillo.
Investigators have ruled… pic.twitter.com/iYQecNBEnK
Още: Казаха причината за взрива в Букурещ, жертвите вече са три (ВИДЕО)
ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив