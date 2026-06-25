Кабинетът "Радев":

Мощен трус разлюля и Япония (ВИДЕА)

25 юни 2026, 6:31 часа 474 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Мощен трус разлюля и Япония (ВИДЕА)

Силно земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси източното крайбрежие на региона Тохоку в Япония, като японската метеорологична агенция съобщи, че не е била издадена предупредителна сигнализация за цунами. Епицентърът на труса е бил край бреговете на префектура Ивате, на дълбочина около 50 километра, и според властите не се очакват щети от цунами, с изключение на леки промени в нивото на морето.

ОЩЕ: Срутени сгради и прогноза за десетки хиляди жертви: Две земетресения разтърсиха Венецуела (ВИДЕА)

Земетресението е засегнало префектура Аомори с интензивност над 6 по японската скала от 0 до 7, при което обикновено "е невъзможно да останеш прав или да се движиш, освен ако не пълзиш", посочи метеорологичната агенция.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Трусът разтърси североизточната част на Япония по време на сутрешния час пик, като дори беше леко усетен в Токио. Засега не се съобщава за ранени или нанесени щети.

Земетресенията са често явление в Япония - една от най-сеизмично активните зони в света. На Япония се пада около една пета от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Япония земетресение
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес