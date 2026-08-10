Иран заплаши Украйна: Ако не ни компенсира за ударения кораб, сами ще си потърсим обезщетението

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи "дипломатично" заплаши Украйна заради атаката в края на юли срещу ирански уж товарен кораб в Каспийско море, който според Киев е бил поразен заради това, че е прехвърлял оръжие от Ислямската република в Русия. "Изразихме позицията си много ясно и не бяхме убедени от твърдението на украинската страна, че атаката е била непреднамерена. Въпреки това, предвид признанието на украинските власти, те със сигурност трябва да ни изплатят обезщетение", заяви Багаеи.

"А ако не ни изплатят обезщетение, ние сами ще потърсим компенсация", заплаши той, без да предоставя повече подробности.

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Атаката срещу иранския кораб

На 25 юли Иран обвини Украйна, че е нападнала ирански търговски кораб в Каспийско море и че в резултат на това е загинал един моряк. Техеран определи нападението като акт на агресия и обвини Киев, че се опитвал да разшири обхвата на войната.

Министерството на външните работи на Ислямската република също така заяви, че страната ще защитава своите интереси и националната си сигурност в съответствие с принципа на самоотбраната съгласно международното право. Иранският външен министър Абас Арагчи публикува заплаха, отправена към президента Володимир Зеленски, в X - по думите му, това "няма как да остане без отговор".

Снимка: Абас Арагчи, Kremlin.ru

По-рано Зеленски обяви „много добри резултати от удари с голям обсег в Каспийско море“, като спомена плавателни съдове, използвани за превоз на военен товар между Иран и Русия. В отговор на заплахите на Техеран той каза, че Иран и Северна Корея отдавна атакуват Украйна, като снабдяват Русия с оръжия, военни технологии и военен персонал.

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Иранският външен министър вече настоя за компенсация

Иранският външен министър Абас Арагчи вече заяви след телефонен разговор с украинския си колега Андрий Сибиха, че Украйна трябва да компенсира Иран за потъването на търговския кораб в Каспийско море.

"Украинският външен министър Андрий Сибиха ме увери, че атаката срещу ирански кораб е била непреднамерена и че Украйна не търси ескалация. Иран също не търси ескалация, но ясно даде да се разбере, че всяка атака срещу нашите граждани или интереси е неприемлива. Трябва да има обезщетение за загубите", заяви Арагчи.

Сибиха подчерта, че действията на Украйна са насочени единствено към защитата на страната от руската агресия и че никога не са били насочени срещу граждански кораби или цивилни лица.

В края на юли The New York Times съобщи, че в отговор на нападението Иран е обмислял атака срещу морско пристанище в Украйна. Сценарият е бил предотвратен благодарение на интензивни дипломатически действия, гласеше информацията.

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