Обявиха нови забрани срещу Русия и Беларус от Европейската гимнастика

Европейската гимнастика поясни, че всякакви препратки към Русия и Беларус и показването на техните знамена ще бъдат забранени на предстоящите Европейски първенства по спортна гимнастика за младежи, девойки, мъже и жени в Загреб, съобщават от централата. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 13 до 23 август. То ще служи като квалификационен турнир за Световното първенство, където ще бъдат раздадени първите квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Ето при какви правила за Русия и Беларус ще се проведе Европейското първенство в Загреб

Вместо знамената на Русия и Беларус ще бъдат използвани флагове на Международната федерация по гимнастика. Освен това, стана ясно, че руските гимнастички, които имаха проблем с влизането в страната, са получили визи: "В съответствие с решението на хърватското правителство от 31 юли 2026-а, по време на цялото първенство ще важат следните условия: националните знамена на Русия и Беларус няма да бъдат показвани; вместо това ще се използва знамето на Международната федерация по гимнастика. Изпълнението на национални химни е забранено. Неутрален музикален съпровод ще бъде осигурен от Международната федерация по гимнастика.

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Националните имена Русия и Беларус, трибуквените кодове на държавите RUS и BLR, както и други национални идентификатори няма да бъдат използвани в официалните състезателни системи, акредитацията, оценяването, резултатите, телевизионната графика или други официални състезателни материали. Вместо това ще се използват обозначенията WG1 за беларуски спортисти и WG2 за руски спортисти", се казва в изявление на Европейската гимнастика. "След продължителни дискусии между хърватското правителство, Хърватската федерация по гимнастика и Европейската гимнастика, повечето членове на руската делегация са получили визи и ще пристигнат в Загреб навреме за официалните тренировки", добавиха от федерацията.

На 7 август ТАСС съобщи, че олимпийските шампионки Ангелина Мелникова и Виктория Листунова, както и тазгодишната руска шампионка по многобой Анна Калмикова, няма да участват в Загреб поради невъзможност за получаване на входни визи. В понеделник Василий Титов, първи вицепрезидент на Руската федерация по гимнастика, заяви, че Мелникова и Калмикова са получили визи. По-късно Руската федерация по гимнастика съобщи, че визи не са били издадени на Листунова, гимнастиците Сергей Найдин и Евгений Кисел, треньора Юлий Куксенков и лекаря Сергей Гулевски. Федерацията призна съдействието на Европейската гимнастика за осигуряване на участието на Мелникова и Калмикова. / БТА

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