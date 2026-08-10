Николай Младенов се опълчи на Нетаняху за Газа: Планът, който Израел отхвърля, е "единственият път"

Върховният представител на Съвета за мир за Ивицата Газа, назначен от администрацията на Доналд Тръмп - Николай Младенов - смята, че прилагането на мирния план за палестинската територия е единственият начин за излизане от спиралата на насилие в Близкия изток, дори след като израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли пътната карта на организацията. “Както израелците, така и народът на Газа имат един общ голям интерес и той е излизане от тази ужасна спирала на насилие, която коства живота на толкова много хора и причинява разрушения и на двете страни”, заяви вчера Младенов пред израелската телевизия “Канал 12”.

Какво се очаква от въоръжените групировки в Газа и от Израел?

Той подчерта, цитиран от БТА, че целта на плана е да гарантира, че Ивицата Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел и че оглавената от “Хамас” атака от 7 октомври 2023 г. никога няма да се повтори.

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От Израел се очаква само да изтегли войските си веднага, след като въоръжените групировки в Ивицата Газа, включително “Хамас”, предадат оръжията си, заяви Младенов.

В момента Израел се призовава само да не установява контрол над още територии в Газа отвъд т. нар. “жълта линия”. На израелските войници освен това е позволено да стрелят само в случай на непосредствена заплаха.

Само след постепенно и международно потвърдено предаване на всички оръжия от страна на “Хамас” от Израел ще се очаква да се изтегли от територията “постепенно, стъпка по стъпка, на етапи до оградата на Газа”, заяви Младенов. “Ако ангажиментите не бъдат изпълнени, процесът ще спре”, каза той.

Снимка: БГНЕС

Върховният представител обясни, че с настоящата скорост ще отнеме повече от десетилетие да бъдат разрушени всички тунели на “Хамас” в Ивицата Газа: “Ето защо всъщност Израел се нуждае от Съвета за мир, тъй като заедно със Съвета за мир това може да бъде направено много по-бързо и много по-ефективно”.

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Младенов, който е бивш специален пратеник на ООН за Близкия изток, подчерта, че пътната карта за Газа не се основава на доверие, а само на потвърждения и прилагане стъпка по стъпка.

Нетаняху отхвърля плана

"Вариантът, който предлагаме днес, е единственият път, по който трябва да се върви, за да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори", каза още Младенов в интервюто за "Канал 12".

Израел обаче отхвърля 15-точковия документ, представен в края на юли от Съвета за мир на Тръмп, заяви по-рано премиерът Бенямин Нетаняху - по време на заседание на израелското правителство. По думите му, израелската армия "няма да извърши никакво оттегляне", докато "Хамас" не бъде "наистина разоръжена".

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