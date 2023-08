Мюсюлмани горяха църкви в Пакистан (ВИДЕО)

Двамата мъже, обвинени в повреда на Корана, свещената книга на исляма, са арестувани и се разследват за богохулство, което се наказва със смърт в Пакистан. ОЩЕ: Ал Кайда със заплахи срещу Швеция и Дания

Историческата църква на Армията на спасението все още тлееше в четвъртък, един ден след бунта. Руините са оградени с бодлива тел, тъй като ситуацията в града остава напрегната. Публичните събирания също са ограничени за седем дни в квартал Файсалабад, който включва Джаранвала.

Mobs of locals burn down churches in #Pakistan



There is a version that the riots began after rumors that the church decided to burn the #Koran. pic.twitter.com/PJuPD9fDGi