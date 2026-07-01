Почина един от доайените в леката атлетика

На 85-годишна възраст почина един от доайените на спорта в Горна Оряховица – Александър Генчев. Скръбната вест обявиха негови близки, пише RegNews. Те ще изпратят Александър Генчев на 2 юли от 12 ч. в ритуалната зала на Гробищен парк – Горна Оряховица. Генчев оставя следа в спортния живот в Горна Оряховица не само като състезател, но и като треньор, а и като журналист.

Почина Александър Генчев

През 60-те години на миналия век Александър Генчев е сред най-добрите скачачи на България. Още на 18 години става вицешампион на страната на дълъг скок с резултат от 6,47 м., докато отбива войнишката си служба в спортната рота в Пловдив. Тогава го иска футболният „Ботев” (Пловдив), но той остава верен на леката атлетика.

През 1961 г. е армейски шампион със 7,02 м., а през 1965 г. на универсиада в Будапеща се класира на 14-то място. Признанието „майстор на спорта” идва след рекордните 7,59 м., които той скача през 1966 г. Треньор е от 1 юли 1968 г., когато завършва тогавашния ВИФ „Г. Димитров”. От 1968 г. до 2012 г. в държавни първенства на открито и закрито и други национални състезания неговите възпитаници печелят общо 220 медала - 57 златни, 75 сребърни и 88 бронзови медали.

През 2007 г. треньорът на „Локомотив 26” е удостоен с годишната награда на Община Горна Оряховица за принос в спорта. А през 2010 г., по повод 70-годишния юбилей на Александър Генчев, Българската федерация по лека атлетика му връчва плакет за изключителни заслуги и принос в развитието на българската лека атлетика.

Почти половин век той сътрудничи на спортните вестници „Спорт”, „Меридиан мач”, „Спорт Тото”, „Футбол”. Дългогодишен приятел и сътрудник е и на горнооряховските вестници „Устрем” и „Седмицата”. Освен с успехите на терена, Сашо Генчев е прочут и с успехите в различни конкурси и викторини. Има близо 40 награди от такива конкурси, допълват още от RegNews.

Поклон пред паметта му!