За да дразни Турция: Израел призна официално арменския геноцид

Израелското правителство единодушно одобри признаването на арменския геноцид в неделя, 28 юни, условие, отхвърлено от Анкара, на фона на засиленото напрежение с Турция, съобщи френският уважаван всекидневник Le Monde, позовавайки се на изявление на израелското министерство на външните работи. Решението все още трябва да бъде одобрено от парламента. „Историческо решение: Израелското правителство единодушно одобри предложението на министър Гидеон Саар за признаване на арменския геноцид “, се казва в изявлението.

Решението идва и след като в доклад на независима разследваща комисия на ООН се казва, че израелските власти и силите за сигурност умишлено са нападали палестински деца, което е довело до окачествяването на тези действия като геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления в ивицата Газа, както и до военни престъпления на окупирания Западен бряг. ОЩЕ:ООН с класификация "геноцид": Израел умишлено е нападал деца в Газа

Защо досега не са го признавали?

Последователните израелски правителства досега избягваха официално да признаят арменския геноцид, най-вече за да запазят отношенията си с Турция, някога един от най-близките стратегически партньори на страната в региона.

„Никога не е твърде късно да се направи правилното нещо, това е едновременно морален и исторически дълг“, каза г-н Саар, според изявление.

Турция отхвърля този термин

Турция, която редовно обвинява Израел в извършване на геноцид в ивицата Газа – което тя отрича – категорично отхвърля този термин, за да опише кланетата на арменци под Османската империя по време на Първата световна война. ОЩЕ: Израелският премиер Нетаняху за първи път призна за геноцид