САЩ и Иран се уговориха за разговори да има мир в Ормузкия проток

САЩ и Иран се споразумяха да спрат военните удари и ще се срещнат във вторник, 30 юни, в Доха, Катар, за да проведат разговори и да потърсят решение на напрежението в Ормузкия проток. Това съобщиха американски представители пред Axios.

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Разговорите, първоначално предназначени да се фокусират върху ядрената програма на Иран, вместо това ще се съсредоточат върху осигуряването на безопасно търговско корабоплаване през Ормузкия проток. Длъжностните лица планират също така да обсъдят създаването на директна военна гореща линия между САЩ и Иран, за да се предотвратят бъдещи инциденти.

Междувременно, и в Axios, но и в Politico, излязоха материали, в които се обръща внимание как дори републиканците в САЩ почват да се отдръпват от Израел. Статията в Axios е насочена към проучвания относно подкрепата в Републиканската партия в Израел и от резултатите им става ясно, че никога не е имало толкова ниско ниво на подкрепа. В Politico материалът се съсредоточава върху охлаждането на отношенията между Израел и САЩ и как Израел все повече трябва да мисли за бъдеще, в което се справя сам с големи стратегически въпроси, а не с решителната американска подкрепа. Обръща се внимание и как американският вицепрезидент Джей Ди Ванс изрично предупреди Израел, че не е разумно да говориш и действаш по начин, който отблъсква най-големия ти и най-верен съюзник.

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