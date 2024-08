Десетки алпинисти се измъкнаха на косъм от сигурна смърт в Индонезия.

Наложи се те да бягат от изригването на на вулкана Дуконо. Зрелищното бягство от стихията се превърна в истински хит в социалните мрежи.

In Indonesia, dozens of climbers almost died during the eruption of the Dukono volcano



They had to find a quick way down the mountain. pic.twitter.com/QvbmB9BGv8