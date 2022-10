Над 30 убити при стрелба в детска градина в Тайланд

Жертвите са както деца, така и възрастни, се казва в изявлението на полицията.

Стрелецът е бивш полицай. Той се издирва. Министър-председателят на страната е наредил на всички служби да предприемат действия и да задържат извършителя, заяви говорител на правителството.

Процентът на притежателите на оръжие в Тайланд е висок в сравнение с някои други страни в региона. Официалните данни не включват огромния брой незаконни оръжия, пише БГНЕС.

