Най-малко 33 журналисти са убити от началото на войната между "Хамас" и Израел

Броят на загиналите до момента журналисти включва 28 палестинци, 4-ма израелци и един ливанец, съобщиха оттам.

Други 8 журналисти са ранени, а 9 са изчезнали или задържани, казаха от CPJ.

Норвежкото министерство на външните работи заяви, че е „натъжено и обезпокоено“ от загубата на такъв голям брой журналисти в конфликта.

Saddened&disturbed by the death of 33 journalists in the war between Israel&Hamas. They took great personal risk to ensure the flow of information. Norway is committed to protecting and supporting journalists all over the world - @EspenBarthEide #EndImpunity pic.twitter.com/4ZfF5U7pI3