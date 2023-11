Израелската армия е в Газа: Хамас бяга от решителна битка и разчита на засади (ВИДЕО)

Анализатори отбелязват, че тук ще наблюдаваме една асиметрична война, съвсем различна от тази в Украйна, където една срещу друга са изправени две големи армии с тежка артилерия, които водят директни сражения.

За разлика от Украйна ислямистката групировка "Хамас" ще прави всичко възможно да избегне директна конфронтация и ще разчита на атаки от засада, използвайки подземните тунели от близо 500 км, прокопани под Газа. Хамас: Тунелите в Газа са за нас, цивилните да си ги защитава ООН (ВИДЕО)

От ЦАХАЛ публикуваха видеа с коментар, че при прочистването на няколко терористични клетки в северната част на Ивицата Газа са били убити десетки терористи.

Има и съобщение, че Израел е загубил 17 войници след като техните позиции са били ударени от противотанкови ракети на "Хамас".

Според кореспондента на BBC в Газа Рушди Абуалуф в момента се водят пет основни битки в ивицата Газа - главно около самия град Газа и в северозападната част на сектора, където са останали „много малко“ хора.

ОЩЕ: Парадокс по руски: Израел нямал право на самозащита, защото е "окупационна сила"

🇮🇱 IDF troops confronted several terrorist cells in the northern Gaza Strip during which dozens of terrorists were killed.

