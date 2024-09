1000 ранени в Ливан: Пейджърите на бойци на "Хизбула" се взривиха (ВИДЕО 18+)

Откъснати пръсти, ръце и крака - това се случи на огромен брой бойци на подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула".

Ливанските медии съобщават, че експлодирали пейджъри са ранили около 1000 души в Ливан.

Another video of a Hezbollah fighter's pager exploding while he was shopping in a store pic.twitter.com/HswjnQYX2X