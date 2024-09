Българската следа за пейджърите за "Хизбула": Адрес със стотици фирми (СНИМКИ)

Базираното в София дружество Норта Глобъл ЕООД (част от компанията Norta Global Ltd.), което е собственост на норвежки гражданин, е закупило пейджърите от Тайван, а на адресът в София са регистрирани още 196 фирми, научи Actualno.com.

Адресът на фирмата според Търговския регистър е бул. "Витоша" №48. Проверка на Actualno.com на място установи, че в сградата има жилища и офиси, като "Норта Глобъл" е регистрирана на партера. На входа обаче пред наш репортер живущ в сградата разказа, че в посочения в Търговския регистър офис на фирмата се помещава адвокат, който е заключил и не допуска никого. Няма и информация на самия вход на сградата относно съществуването на нито една от тези компании - колеги журналисти, дошли на място, също се увериха в това.

Припомняме, че според унгарската медия Telex именно "Норта Глобъл" е организирала доставката от Тайван и последвалата продажба на заредените с експлозиви пейджъри на ливанската групировка "Хизбула".

Компанията Norta Global Ltd., базирана в София, е собственост на норвежко физическо лице. Подобно на унгарската фирма BAC Consulting Ltd., която също бе замесена в случая, тя е регистрирана към централен доставчик на услуги. Направи впечатление, че Norta Global Ltd е основана през април 2022 г. и за толкова кратко време вече е направила милиони печалби, твърди разследващия сайт BIRD.BG. На хартия се занимава с управление на проекти, но се предполага, че не произвежда нищо.

ДАНС се задейства

Устройствата никога не са били в Унгария - това твърди правителството в Будапеща. "Унгарските власти установиха, че въпросната компания е посредническа фирма, няма производствени мощности в Унгария, има само един управител на посочения адрес и въпросните устройства никога не са били в страната. Случаят не представлява риск за националната сигурност на Унгария", обяви в сряда следобед Золтан Ковач, държавен секретар по международните комуникации.

В тази връзка в четвъртък сутрин от ДАНС разпространиха позиция, в която заявиха, че в България не са влизали и не са обмитявани гърмящите пейджъри. И още: "Във връзка с медийни публикации, в които се твърди, че регистрирана в България фирма е доставила на ливанската организация "Хизбула" пратки с комуникационно оборудване (пейджъри), които са взривени на територията на Ливан и Сирия, ДАНС съобщава, че през територията на България не са реализирани митнически операции с визираните стоки. Не са извършвани и митнически операции към посочените в медии чуждестранни дружества".

Припомняме, че във вторник хиляди бойци на "Хизбула" бяха сериозно ранени при поредица от мистериозни експлозии в Ливан след задействани експлозиви, скрити в пейджърите. Този вид устройства отдавна са заменени от мобилни телефони в повечето части на света, но все още се използват на много места, като например болници. Членовете на "Хизбула" също ги използват вместо телефони, което вероятно е било и сред причините да бъдат избрани точно тези устройства за атаката - основните коментари са, че това е операция на "Мосад".

