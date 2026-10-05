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Неподкупни: Катаджии-роботи в Китай (ВИДЕО)

05 октомври 2026, 15:23 часа 376 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Неподкупни: Катаджии-роботи в Китай (ВИДЕО)

В Китай започнаха изпитания на роботи, регулиращи движението по улиците, предава NEXTA. Хуманоидни роботи на компанията DEEP Robotics се появиха по улиците на Ханджоу, Китай. Те регулират движението на кръстовища, поддържат реда и помагат на туристите. Още: Модата на бъдещето: Роботи и хора дефилират заедно (ВИДЕО) 

Роботите могат да работят при температури в диапазона от -20 до +55 °C. След приключване на изпитанията компанията планира да ги усъвършенства и в крайна сметка да ги използва за облекчаване на натоварването на пътната полиция. Още: Бъдещето е тук: Заработи първият в света завод, в който роботи сглобяват роботи

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Робот Китай роботи катаджия
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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