Неподкупни: Катаджии-роботи в Китай (ВИДЕО)

В Китай започнаха изпитания на роботи, регулиращи движението по улиците, предава NEXTA. Хуманоидни роботи на компанията DEEP Robotics се появиха по улиците на Ханджоу, Китай. Те регулират движението на кръстовища, поддържат реда и помагат на туристите. Още: Модата на бъдещето: Роботи и хора дефилират заедно (ВИДЕО)
In China, robot traffic controllers began testing on the streets Humanoid robots from the company DEEP Robotics have appeared on the streets of Hangzhou, China. They control traffic at intersections, maintain order, and help tourists. The robots can operate at temperatures ranging from −20 to +55 °C. After the trials, the company plans to improve them and eventually use them to reduce the workload of traffic police.— NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2026
Роботите могат да работят при температури в диапазона от -20 до +55 °C. След приключване на изпитанията компанията планира да ги усъвършенства и в крайна сметка да ги използва за облекчаване на натоварването на пътната полиция. Още: Бъдещето е тук: Заработи първият в света завод, в който роботи сглобяват роботи