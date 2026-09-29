Нетаняху на тайни срещи в ОАЕ

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е пътувал тайно до Обединените арабски емирства през почивните дни, потвърдиха снощи двете страни, цитирани от Асошиейтед прес. Срещата между Нетаняху и шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян се е състояла в неделя и е продължила един час, потвърдиха двама души, запознати с подробностите около пътуването. Още: "Тайно посещение": Нетаняху отиде в ОАЕ

Какво е дирил Нетаняху в ОАЕ?

Единият от тях заяви, че Нетаняху е помолил лидера на ОАЕ да опровергае информация, публикувана от израелския ежедневник „Аарец“, според която той е предупредил Израел за предстояща заплаха от страна на „Хамас“ непосредствено преди нападението на палестинската въоръжена групировка срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г.

ОАЕ потвърдиха срещата, като заявиха, че двамата лидери са обсъдили двустранните отношения „и начините за тяхното укрепване и развитие“.

Канцеларията на Нетаняху заяви, че срещата е била фокусирана „единствено върху укрепването на отношенията“. Оттам отрекоха да е отправяно каквото и да е искане към лидера на ОАЕ във връзка с публикацията във вестника.

Първоначалната информация за пътуването на Нетаняху беше съобщена от израелският телевизионен „Канал 12“. Беше съобщено също, че службата за сигурност „Шин Бет“ е подала жалба, обвинявайки медията в нарушаване на правилата за цензура чрез оповестяване на посещението, преди Нетаняху да се е завърнал в Израел.

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