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Подозрителен пожар пламна на газопровод в Сирия

29 септември 2026, 6:04 часа 785 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Подозрителен пожар пламна на газопровод в Сирия

Пожар е избухнал по газопровод между района на Аш Шола и Дейр аз Зор след експлозия на спирателен вентил, съобщи държавната петролна компания на Сирия, цитирана от Reuters. Компанията допълни, че обяснява инцидента със саботаж. Пожарът е прекъснал подаването на газ от газопреработвателния завод "Джейбиса" към електроцентралите. 

Пожарникарски екипи са изолирали района от двете страни на огнището и са потушавали пожара, докато налягането на газа не спада.

 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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