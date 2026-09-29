Подозрителен пожар пламна на газопровод в Сирия

Пожар е избухнал по газопровод между района на Аш Шола и Дейр аз Зор след експлозия на спирателен вентил, съобщи държавната петролна компания на Сирия, цитирана от Reuters. Компанията допълни, че обяснява инцидента със саботаж. Пожарът е прекъснал подаването на газ от газопреработвателния завод "Джейбиса" към електроцентралите.
Пожарникарски екипи са изолирали района от двете страни на огнището и са потушавали пожара, докато налягането на газа не спада.
Syria: gas pipeline fire between Al-Shola and Deir al-Zour caused by sabotage. Efforts are underway to extinguish fire and fire stopped gas supply from Jbeissa plant to power stations https://t.co/ShbZbUz6it— zerohedge (@zerohedge) September 28, 2026
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