САЩ са скрили как 8 техни пехотинци са били ранени при иранска атака в Ормуз

Преди две седмици осем американски морски пехотинци са били ранени, когато иранска противокорабна крилата ракета е поразила кораба, на който се намирали. Това е станало в Ормузкия проток, съобщи на 27 септември американската телевизия NBC, позовавайки се на трима официални представители от САЩ. В репортажа се посочва, че морските пехотинци не са получили сериозни наранявания, но са претърпели вдишване на дим и вероятно травматични мозъчни увреждания - изпитали са симптоми, подобни на сътресение на мозъка, включително главоболия.
Седем от морските пехотинци са били редови войници, а осмият – офицер. Всички осем са се върнали на служба малко след атаката на 14 септември, твърдят длъжностните лица.
Морските пехотинци са действали като част от десантен батальон, когато иранската ракета е поразила кораба. Плавателният съд не е бил на Военноморските сили на САЩ. Не е уточнен обаче типът му.
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BIG: Eight US Marines were injured when an Iranian cruise missile hit their vessel in the Strait of Hormuz on September 14, an incident the Pentagon never publicly disclosed.— Clash Report (@clashreport) September 28, 2026
The ship was described as a "maritime vessel," not a Navy warship (likely a US-contracted vessel).… pic.twitter.com/1FhqFdNenB
САЩ със закъснение са включили ранените към общата статистика
Пентагонът е подложен на все по-голям контрол по отношение на данните за жертвите, откакто през февруари започна войната между САЩ и Израел срещу Иран. Към сряда, 23 септември, Системата за анализ на жертвите в отбраната (DCAS) на Пентагона е регистрирала 861 американски военнослужещи като ранени в конфликта.
Осемте морски пехотинци бяха добавени в базата данни почти 10 дни след атаката от 14 септември, като американски представител обясни закъсненията в докладването със симптоми, които могат да се появят по-късно, и с липсата на актуализации в реално време в системата.
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