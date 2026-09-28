САЩ са скрили как 8 техни пехотинци са били ранени при иранска атака в Ормуз

Преди две седмици осем американски морски пехотинци са били ранени, когато иранска противокорабна крилата ракета е поразила кораба, на който се намирали. Това е станало в Ормузкия проток, съобщи на 27 септември американската телевизия NBC, позовавайки се на трима официални представители от САЩ. В репортажа се посочва, че морските пехотинци не са получили сериозни наранявания, но са претърпели вдишване на дим и вероятно травматични мозъчни увреждания - изпитали са симптоми, подобни на сътресение на мозъка, включително главоболия.

Седем от морските пехотинци са били редови войници, а осмият – офицер. Всички осем са се върнали на служба малко след атаката на 14 септември, твърдят длъжностните лица.

Морските пехотинци са действали като част от десантен батальон, когато иранската ракета е поразила кораба. Плавателният съд не е бил на Военноморските сили на САЩ. Не е уточнен обаче типът му.

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BIG: Eight US Marines were injured when an Iranian cruise missile hit their vessel in the Strait of Hormuz on September 14, an incident the Pentagon never publicly disclosed.



The ship was described as a "maritime vessel," not a Navy warship (likely a US-contracted vessel).… pic.twitter.com/1FhqFdNenB — Clash Report (@clashreport) September 28, 2026

САЩ със закъснение са включили ранените към общата статистика

Пентагонът е подложен на все по-голям контрол по отношение на данните за жертвите, откакто през февруари започна войната между САЩ и Израел срещу Иран. Към сряда, 23 септември, Системата за анализ на жертвите в отбраната (DCAS) на Пентагона е регистрирала 861 американски военнослужещи като ранени в конфликта.

Осемте морски пехотинци бяха добавени в базата данни почти 10 дни след атаката от 14 септември, като американски представител обясни закъсненията в докладването със симптоми, които могат да се появят по-късно, и с липсата на актуализации в реално време в системата.

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