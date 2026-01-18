Спорт:

Николай Младенов в първа реакция: Благодаря на Тръмп за неговото смело лидерство

18 януари 2026, 12:45 часа 205 прочитания 0 коментара
За мен е чест и огромна отговорност, че бях номиниран да поема роля в Съвета за мир и като Върховен представител за Газа, работейки тясно с невероятния Али Шаат, и неговия силен екип от Националната комисия за администриране на Газа (НКАГ). Тяхното сформиране е ключов елемент от това, което е необходимо, за да донесем мир в изстрадалата ивица.

Това написа българският дипломат Николай Младенов в първа реакция след като зае поста върховен представител за Газа.

Специални благодарности на Тръмп

"Особено съм благодарен на президента Тръмп за неговото смело лидерство и решителна дипломация, които направиха това възможно", допълни той.

Според него в започналата втора фаза на примирието "нашият фокус е да съветваме, подкрепяме и насочваме Националната комисия, за да може тя да организира незабавна хуманитарна помощ, да възстанови основните услуги за хората и да гарантира, че всички оръжия в Газа ще бъдат само под контрола на легитимната власт".

"Това е необходимо, за да преминем към възстановяване на разрушенията и да проправим устойчив път към траен мир и просперитет за палестинците и израелците", коментира още той.

Той благодари за продължаващата подкрепа на посредниците и всички партньори, които правят възможен началото на този критичен преход.

Кой е Николай Младенов

Николай Младенов е роден на 5 май 1972 г. в София. Завършил е международни отношения в УНСС има и магистърска степен по военни науки от King’s College в Лондон.

Политическата му кариера започва като говорител на СДС. През 2001 година става депутат от листите на Обединени демократични сили. Работи като консултант на Световната банка и други международни организации в Югоизточна Европа и Близкия изток.

През 2007 година става евродепутат от ГЕРБ. Бил е и министър на отбраната и външните работи в първото правителство на Бойко Борисов.

През 2013 г. Младенов е назначен за специален представител на ООН за Ирак, две години по-късно става координатор за мирния процес в Близкия изток – пост, който заема до 2020 г.

По информация на АП в момента Николай Младенов живее в Обединените арабски емирства, където работи като генерален директор на дипломатическа академия.

Десислава Любомирова
