ООН поиска 10 милиарда долара за сирийците

ООН ще призове международните донори да обещаят до 10 милиарда долара в помощ на сирийците, които бягат в чужбина от продължаващата десетилетие гражданска война на фона на пандемията от Covid-19. Световната организация отбелязва, че нуждата от хуманитарна помощ никога не е била толкова голяма, съобщава агенция Reuters.

The U.S is occupying Syria illegally&just bombed Syria. The U.S supports ally Israel’s continued bombing of Damascus on the regular. The U.S sanctions Syria. The U.S is aiding in training of “rebels” in the region to aid in opposition of their elected leader. But sure. https://t.co/xqRhcpKzyF — Fiorella Isabel (@Fiorella_im) March 29, 2021

The US is:



-Illegally occupying Syria;

-Stealing Syria’s oil;

-Burning Syria’s wheat;

-Bombing Syria;

-Imposing sanctions meant to crush the Syrian people;

-Backing terrorists inside Syria;

-Supporting Israeli attacks on Syria.



The US is the primary cause of Syrian suffering. https://t.co/NL7pc2yC2N — Sarah Abdallah (@sahouraxo) March 29, 2021

Blinken is one of the best picks in this administration. His level of engagement to ensure 4 million humans in northwest Syria, most of them displaced, do not lose access to humanitarian aid due to a Russian veto, is truly remarkable. https://t.co/56J7l2FiXH — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) March 29, 2021

Human Rights Watch calls for more sanctions on Syria, sanctions that are already depriving people of medicine, food, fuel and electricity. How can you call yourself a human rights group when you advocate for starving a country? https://t.co/9aSDTLB9bG pic.twitter.com/9m5g5BxUwI — Rania Khalek (@RaniaKhalek) March 29, 2021

На петата годишна конференция за подкрепа на сирийския народ, която се организира от ЕС и ООН, ще бъдат търсени 4,2 милиарда долара за хората в Сирия и 5,8 милиарда долара за бежанците и страните от Близкия изток, които са ги приели.Около 24 милиона души се нуждаят от помощ, което е с четири милиона повече спрямо миналата година."Минаха десет години на отчаяние и катастрофа за сирийците", заяви заместник-генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Марк Лоукок. "Сега рязко влошилите се условия за живот, икономическият спад и КОВИД-19 дават като резултат повече глад, недохранване и болести. Има по-малко сражения, но няма мир", посочи той в изявление.На 10 март, когато се навършиха 10 години от началото на конфликта, Гутериш каза, че Сирия е "жив кошмар", където около половината от децата не са видели и ден без война, а 60 процента от сирийците са в риск от глад.В отделно изявление организациите на Червения кръст и Червения полумесец призоваха международните донори да помогнат за възстановяването на страната, особено на здравната инфраструктура, водоснабдяването и електроснабдяването. "Нашата инфраструктура е разрушена", заяви Халед Хбубати от сирийското дружество на Червения полумесец.Възстановяването на разрушените градове ще струва допълнителни милиарди долари, но не може да започне ако страните в конфликта, включително Русия и Иран, не помогнат за постигане на мирно споразумение, посочи ЕС.Ръководителят на Международния комитет на Червения кръст Петер Маурер призова световните сили да постигнат мирен договор или в противен случай ще има още много донорски конференции за Сирия. "Хуманитарните организации са тук, за да помогнат, но отговорността в крайна сметка е на страните в конфликта", посочи Маурер.Германия, която миналата година обеща 1,6 милиарда евро, планира тази година да заяви подобна сума, допълва ДПА.