Опитаха да го убият като Алексей Петров: Атака срещу кмет от Филипините (ВИДЕО)

Кметът на филипинската община Шариф Агуак Акмад Митра Ампатуан оцеля след опит за покушение, след като бронираният му автомобил отблъсна атака с гранатомет от въоръжени заподозрени. Опитът за покушение е станал в неделя сутринта, пише филипинска медийна компания abs-cbn. Записи от охранителни камери показват как заподозрени слизат от бял миниван и използват гранатомет по черния SUV на Ампатауан в провинция Барангай в 6:20 сутринта местно време в неделя. Междувременно филипинският портал Philstar.com допълва, че стрелбата е извършена с противотанкова ракета B40.

Безспорно случаят много напомня на убийството на Алексей Петров през август 2023 г.

Има ранени

Двама от охраната на кмета са били ранени при нападението, но сега са в стабилно състояние. Става въпрос за редник Мануел Дондиего от 90-ти пехотен батальон на армията и цивилният гвардеец Лакман Есо Типс.

Част от извършителите са мъртви

Помощникът на кмета заяви, че очаква бързо разследване на инцидента, отбелязвайки, че записите от видеонаблюдението биха могли да предоставят насоки.

Според Philstar.com преследващите полицаи и войници са убили трима въоръжени мъже, които са стреляли по кмета.

Philippines vibes: the mayor of Shariff Aguak was targeted in a rocket attack



The mayor narrowly survived an assassination attempt after his armored SUV was hit by a rocket-propelled grenade.



The official survived the blast. Several hours later, the attackers were tracked down.… pic.twitter.com/gaqpaegZ0e — NEXTA (@nexta_tv) January 26, 2026

Четвърти опит за покушение

Това е четвъртият опит за атентат срещу кмета Ампатуан. Трите опита са били извършени през 2010, 2014 и 2019 г. Апатуан е бил ранен при последните 2 атаки, което го е накарало да започне да използва бронирани машини.