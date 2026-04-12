Опозицията в Тайван скочи срещу независимостта пред Си Дзинпин, Китай ще осуетява отбраната на острова

Опозицията в Тайван се сближава все повече с Китай. Чън Ли-вун, председателката на тайванската "Гуоминдан" - най-старата партия в Азия, която е създадена в Китай през 1912 г., - се срещна с китайския президент Си Дзинпин на 10 април като част от шестдневната си визита в Китайската народна република. Чън и Си повториха типичната реторика за спазването на Консенсуса от 1992 г. и противопоставянето на „независимостта на Тайван“ като основа за мирни отношения между двете страни на Тайванския проток.

Това е първото подобно посещение на тайвански партиен лидер от 10 години насам. Демократично самоуправляващият се Тайван претендира за своята независимост от средата на 20. век, когато комунистите на Мао Дзъдун свалят последната императорска династия със Синхайската революция, а силите на "Гуоминдан" на Чан Кайшъ бягат на острова. Пекин обаче твърди, че Тайван е част от континентален Китай, и дълго време оказва силен натиск за т.нар. "обединение". В последните години ученията на китайската армия със стрелба в Тайванския проток са нещо съвсем обичайно, а излизащите в публичното пространство предполагаеми планове на президента Си Дзинпин за инвазия само подклаждат още напрежението.

Тайванската опозиция полага "мост за мир" към Китай

Директорът на Службата по тайванските въпроси на Китай Сон Тао заяви на 30 март, че Си Дзинпин официално е поканил Чън да оглави делегация на "Гуоминдан" в Дзянсу, Шанхай и Пекин от 7 до 12 април - в отговор на изразеното ѝ желание да посети Китай. Лидерката на тайванската опозиция непрекъснато изразява желанието си да разговаря с ръководството на Комунистическата партия отвъд Тайванския проток, откакто стана председател на "Гуоминдан" през ноември 2025 г. Тя подчертава важността на това да се противодейства на „провокативното“ поведение на управляващата Демократична прогресивна партия и на тайванския президент Лай Чин-те. Чън „с радост прие“ поканата на Си и заяви, че се надява да бъде „мост за мир“ между Тайван и Китай.

Снимка: Чън ли-вун, Getty Images

Чън Ли-вун е против войната. „Ако наистина обичате Тайван, ще се възползвате дори от най-малката възможност“, за да избегнете война, каза тя преди визитата си в Китай. Също така добави, че се надява да направи „най-опасното място в света“ - Тайванския проток - по-безопасно.

"Целта ми е да започна да градя мир. Стратегията ми е да се сближа с Пекин, за да избегна тотална война", каза още Чън.

Китай прекъсна комуникациите с Тайван след избора на бившата председателка на Демократичната прогресивна партия Цай Ин-уън през май 2016 г. Бивши и настоящи политици от "Гуоминдан" улесняваха диалога с Пекин през изминалите години, което позволи на партията да се представи като посредник в обмена между двете страни. Чън и част от партията ѝ може би се опитват да използват тази среща, за да поставят формацията в благоприятна позиция преди местните избори през 2026 г., пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

"Консенсусът от 1992 г."

Си и Чън изнесоха речи преди среща при закрити врата. Си подчерта общата „китайска“ идентичност от двете страни на пролива и заяви, че е „неизбежна отговорност“ на "Гуоминдан" и Китайската комунистическа партия да продължат да подобряват отношенията между двете страни. Двамата заявиха, че „Консенсусът от 1992 г.“ трябва да служи като основа на отношенията между двете страни на пролива.

Консенсусът от 1992 г. е неофициално споразумение между Китай и "Гуоминдан", в което се посочва, че двете страни са съгласни, че съществува „един Китай“, но не са съгласни дали „Китай“ е Китайска народна република, или е Република Китай (официалното име на Тайван).

Чън и Си също така подчертаха своето противопоставяне на „независимостта на Тайван“ и важността на „осъществяването на възраждането на китайската нация“. Тази реторика наподобява предишни изявления на Чън и отразява нейното желание да се стреми към по-тесни отношения между двете страни на Тайванския проток, отколкото настоящата тайванска администрация и много от нейните колеги от "Гуоминдан".

"Гуоминдан" поиска отлагане на законопроекта за отбраната

Опозицията в Тайван също така поиска отлагане на разглеждането в Законодателния юан (парламента) на специалния законопроект за отбраната на Тайван до средата на април, вероятно поради посещението на председателката в Китай.

Снимка: Чън ли-вун, Getty Images

Съветът по въпросите на континенталната част на Тайван публикува на 2 април изявление, в което призова Чън да защити общите интереси на Тайпе при срещите си с властите в Пекин. Също така я предупреди да не се превръща в „инструмент за тактиките на Обединения фронт“. В изявлението Чън беше призована да вземе насериозно заплахата, която Комунистическата партия представлява за Тайван, като се посочваха нейните опити да попречи на приемането на специалния отбранителен бюджет на Тайван „в замяна на одобрението на Пекин“.

Депутатът от управляващата партия Чън Куан-тин обяви на 3 април, че "Гуоминдан" внезапно е призовала Законодателния юан да отложи допълнителните обсъждания на специалния отбранителен бюджет за 15 или 16 април. Комисията по национална отбрана и Финансовата комисия на парламента не успяха да постигнат мнозинство по трите конкуриращи се специални бюджета за отбрана, предложени съответно от Изпълнителния Юан, "Гуоминдан" и опозиционната Тайванска народна партия.

Чън многократно е изразявала несъгласието си с предложението на Изпълнителния Юан за бюджет от 1,25 трилиона тайвански долара, като вместо това подкрепя по-малък бюджет за отбрана. Комисията по въпросите на Китай изрази опасения, че натискът на "Гуоминдан" за отлагане на обсъжданията по бюджета и посещението на Чън в Китай може да са свързани. Съществуват опасения, че Пекин може да притисне Чън да убеди партията си да гласува за по-малък бюджет за отбрана или да блокира напълно приемането на законопроекта. Самата Чън отрече обвинението, че посещението ѝ е свързано с искането за отлагане на преговорите в парламента. Тя все още не е обсъждала специалния бюджет за отбрана по време на срещите си с ръководството на Китайската комунистическа партия, но Пекин вероятно ще се опита да прокара целите си пред нея и делегацията на "Гуоминдан".

