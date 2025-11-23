Войната в Украйна:

Протестен ден пореден: Срещу промените в паркирането в София

Пореден протест срещу разширяването на платените зони за паркиране и покачването на таксите за престой е ще има днес в София от 13.00 ч. Този път протестиращите ще се съберат пред сградата на Столичната община.

Припомняме, че вчера с блокада на моста "Чавдар" жителите на кварталите "Сухата река" и "Хаджи Димитър" настояха проблемът с недостатъчното места за паркиране да бъде решен без това да ги удря по джоба.

Кметът на София Васил Терзиев от своя страна отговори на протестиращите, че промените са крачка в правилната посока, а заложената цел е намирането на място за паркиране да отнема по-малко от 10 минути.

Цената на билета за столичния градски транспорт няма да се повиши, а ще закръглена надолу и ще бъде 80 евроцента след приемане на еврото, обеща още кметът. Няма да бъдат променяни и цените на картите за транспорт.

