"Връщане назад няма": Иран с ултиматум по колко кораба дневно ще минават през Ормузкия проток

В рамките на споразумението за прекратяване на огъня Иран ще разреши преминаването на не повече от 15 плавателни съда на ден през Ормузкия проток. Това обяви високопоставен ирански представител преди началото на преговорите между САЩ и Иран в пакистанската столица Исламабад, които трябва да се състоят утре, цитира го ТАСС. За сравнение преди САЩ и Израел да започнат ударите си срещу Иран, през пролива са преминавали средно по около 140 кораба.

"В условията на действащия режим на споразумението за прекратяване на огъня ще се разрешава преминаването на не повече от 15 плавателни съда на ден през Ормузкия проток. Тази мярка строго зависи от съгласието на Иран и спазването на конкретния протокол. Страните в региона бяха официално уведомени за тази нова нормативна уредба, която се прилага под надзора на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Връщане към предвоенното статукво няма да има", подчерта иранският представител.

Още: Ако си най-силната армия на света, защо не можеш да накараш Иран да отвори Ормузкия проток?

Междувременно Der Spiegel пише, че Тръмп е поискал почти ултимативно до няколко дни Европа да каже с какви сили ще участва за отваряне на Ормузкия проток, който бе затворен именно заради неговите военни действия в Близкия изток.

Още: Франция посече плана на Тръмп за Ормузкия проток: Незаконно е, никой няма да плаща такса