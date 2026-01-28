Оставката на Румен Радев:

Пандите близнаци от Япония бяха посрещнати в Китай (СНИМКИ)

Китайските панди Сяо Сяо и Лей Лей пристигнаха благополучно в Съчуан в сряда "след емоционално сбогуване с фенове в Токио", предаде Ройтерс. Сяо Сяо и сестра му Лей Лей пристигнаха на международното летище в Чънду сутринта в сряда, показа публикация в WeChat на Китайския център за опазване и изследване на големите панди. Животните са пристигнали в центъра в Съчуан в 6:00 ч. сутринта местно време в сряда, където ще останат под карантина.

Пандите са родени в зоопарка Уено в Токио през 2021 г. Родителите им Шин Шин и Ри Ри се завърнаха в Китай през 2024 г., припомня Ройтерс.

Отново у дома

От основаването си през 1949 г. Китайската народна република използва т.нар. дипломация на пандите, за да подобри международния си имидж и да затвърди връзките си с други страни, като подарява или дава панди назаем. Пандите обикновено се завръщат у дома след края на споразумението, а пандите, родени в чужбина, като Сяо Сяо и Лей Лей, обикновено се включват в китайска програма за развъждане, на възраст между две и четири години.

Сяо Сяо и Лей Лей „непрекъснато изграждат мостове на приятелство между „народите на Китай и Япония“ и „са допринесли положително за насърчаването на приятелството между народите на двете страни“, съобщиха още от изследователския център, цитирани от Ройтерс.

Пътуването на пандите съвпадна с труден период в китайско-японските отношения. „През ноември японският премиер Санае Такаичи заяви, че Япония ще реагира със сила в случай на китайско нападение срещу демократично управляван Тайван. Китай, който смята Тайван за своя провинция, реагира гневно на коментара и посъветва своите гражданите да не пътуват до Япония, уточнява Ройтерс, цитирани от БТА.

