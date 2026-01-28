Пандите близнаци от Япония бяха посрещнати в Китай (СНИМКИ)

Китайските панди Сяо Сяо и Лей Лей пристигнаха благополучно в Съчуан в сряда "след емоционално сбогуване с фенове в Токио", предаде Ройтерс. Сяо Сяо и сестра му Лей Лей пристигнаха на международното летище в Чънду сутринта в сряда, показа публикация в WeChat на Китайския център за опазване и изследване на големите панди. Животните са пристигнали в центъра в Съчуан в 6:00 ч. сутринта местно време в сряда, където ще останат под карантина.
Пандите са родени в зоопарка Уено в Токио през 2021 г. Родителите им Шин Шин и Ри Ри се завърнаха в Китай през 2024 г., припомня Ройтерс.
Xiao Xiao and Lei Lei, the twin giant pandas from Tokyo’s Ueno Zoo, officially arrived back home in China, it was reported.https://t.co/norfDGzCWz— The Japan News (@The_Japan_News) January 28, 2026
Отново у дома
От основаването си през 1949 г. Китайската народна република използва т.нар. дипломация на пандите, за да подобри международния си имидж и да затвърди връзките си с други страни, като подарява или дава панди назаем. Пандите обикновено се завръщат у дома след края на споразумението, а пандите, родени в чужбина, като Сяо Сяо и Лей Лей, обикновено се включват в китайска програма за развъждане, на възраст между две и четири години.
Giant panda twins Xiao Xiao and Lei Lei arrived in China's Chengdu today after bidding farewell to hundreds of Japanese people in Tokyo yesterday. There is no panda left in Japan for the first time since 1972. pic.twitter.com/7JNc8VXt27— Yicai 第一财经 (@yicaichina) January 28, 2026
Сяо Сяо и Лей Лей „непрекъснато изграждат мостове на приятелство между „народите на Китай и Япония“ и „са допринесли положително за насърчаването на приятелството между народите на двете страни“, съобщиха още от изследователския център, цитирани от Ройтерс.
Пътуването на пандите съвпадна с труден период в китайско-японските отношения. „През ноември японският премиер Санае Такаичи заяви, че Япония ще реагира със сила в случай на китайско нападение срещу демократично управляван Тайван. Китай, който смята Тайван за своя провинция, реагира гневно на коментара и посъветва своите гражданите да не пътуват до Япония, уточнява Ройтерс, цитирани от БТА.
