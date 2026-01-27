Япония се сбогува с последните си панди: Емоционално ВИДЕО

Последните панди напуснаха Япония. Така за първи път от 50 години страната няма да има такива животни. Зоологическата градина в Токио се сбогува с последните си панди - Сяо Сяо и Лей Лей. Видеоклипове от емоционалното сбогуване – с плачещ персонала и посетители, се разпространиха широко в социалните мрежи. Заминаването им е било планирано предварително.
🐼 The last pandas have left Japan — for the first time in 50 years, the country has none— NEXTA (@nexta_tv) January 27, 2026
Tokyo’s Ueno Zoo has bid farewell to its last pandas, Xiao Xiao and Lei Lei.
Videos of the emotional goodbye — with zoo staff and visitors in tears — have spread widely on social media.… pic.twitter.com/UjPaExE4yc
Двете падни са родени в зоологическата градина в Токио през 2021 г. и бяха в Япония по договор за наем, който изтича през февруари 2026 г. и не беше удължен.
Заминаването им идва на фона на най-напрегнатия период в отношенията между Пекин и Токио, на фона на напрежението около Тайван и намаляването на хуманитарния и културния обмен.
В резултат на това Япония остана без гигантски панди за първи път от началото на 70-те години на миналия век.
Властите казват, че биха искали да върнат пандите, но признават, че в момента няма признаци, че „пандипломацията“ ще бъде възродена скоро.
The last remaining two giant pandas in #Japan on Tuesday left #Tokyo's Ueno zoo for their return to #China, marking the first time that there will be no pandas in Japan in around half a century. Many Japanese fans still went to Ueno zoo to bid farewell to Xiao Xiao and Lei Lei on… pic.twitter.com/XuyvzwEBwX— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) January 27, 2026