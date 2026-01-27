Спорт:

Япония се сбогува с последните си панди: Емоционално ВИДЕО

Последните панди напуснаха Япония. Така за първи път от 50 години страната няма да има такива животни. Зоологическата градина в Токио се сбогува с последните си панди - Сяо Сяо и Лей Лей. Видеоклипове от емоционалното сбогуване – с плачещ персонала и посетители, се разпространиха широко в социалните мрежи. Заминаването им е било планирано предварително.

Двете падни са родени в зоологическата градина в Токио през 2021 г. и бяха в Япония по договор за наем, който изтича през февруари 2026 г. и не беше удължен.

Заминаването им идва на фона на най-напрегнатия период в отношенията между Пекин и Токио, на фона на напрежението около Тайван и намаляването на хуманитарния и културния обмен.

В резултат на това Япония остана без гигантски панди за първи път от началото на 70-те години на миналия век.

Властите казват, че биха искали да върнат пандите, но признават, че в момента няма признаци, че „пандипломацията“ ще бъде възродена скоро.

Виолета Иванова
