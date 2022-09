Пелоси посети Ереван, протестиращи поискаха Армения да напусне ОДКС

„Тук сме, за да кажем, че Съединените щати ще подкрепят демокрацията в Армения. Ние сме до Армения в трудни времена. Когато има борба между демокрацията и автокрацията, Армения е мястото, където можем ясно да видим тези противоречия“, каза Пелоси в Центъра за изкуства Гафесчян.

Пелоси добави, че докато са в Ереван, конгресмените могат „лично остро да осъдят неприемливите действия на Азербайджан, които заплашват мирния процес". По думите ѝ, Вашингтон, като съпредседател на Минската група на ОССЕ, ще насърчава мирното уреждане на проблема, за които няма военни решения. „Съединените щати следят проблема, за президента Байдън и за Конгреса това е приоритет“, каза тя.

Междувременно в Ереван се провеждаше протест за изтеглянето на Армения от Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС), в която участват много от бившите съветски републики, включително Русия.

A rally for #Armenia's withdrawal from the #CSTO is taking place on France Square in #Yerevan. pic.twitter.com/cXtID17MIG